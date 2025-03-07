طالب يسأل: لو حد مش على طهارة وفي تجمع ولازم يصلي يعمل إيه؟

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا": الصلاة أمر عظيم، عظمه الله ورسوله، به قوام الدين، وهي عمود الدين وذروة سنامه، فأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها.. من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين.

قال تعالى: "أقم الصلاة...."، وكرر هذا الأمر كثيرا في القرآن.. وجعله النبي، صلى الله عليه وسلم، ركنا من أركان الإسلام، حتى ألف محمد بن نصر المروزي، رحمه الله، كتابا ماتعا في هذا، جمع ما ورد من شأن الصلاة، وأسماه "تعظيم قدر الصلاة"..

الصلاة على غير طهارة

وتساءل أحد الشباب: لو حد مش على طهارة وفيه تجمع، وكان لازم يصلي، فإذا صلى باقي الناس هتاخد ذنب إنه مش على طهارة؟

ورد عضو هيئة كبار العلماء: صلاته باطلة لأن الطهارة سواء بالوضوء أو الاغتسال من الجنابة شرط من شروط صحة الصلاة.. عامل زي ما أدي قفايا للقبلة، وأنا عارف مكانها الصحيح.. صلاتي باطلة.. واحد عريان وصلى.. واحد صلى في حتة فيها نجاسة.. صلاته باطلة. هايشعلقوه يوم القيامة من رموش عنيه، ولا من رجليه!! أستغفر الله وماتبقاش تعمل كدة تاني... قول يا اخواننا أنا مش مستعد للصلاة دلوقتي، وتؤخر الصلاة لحين الاستعداد لها.

القبلة الصحيحة في الصلاة

وسألته فتاة: لو أنا عايشة في بيت بقى لي كتير، وعارف القبلة وباصلي لها.. وجالي حد وقال لي إن القبلة غلط، واكتشفنا إنها غلط فعلا، فهل صلاتي قبل كدة محسوبة؟



ورد الدكتور جمعة فورا: محسوبة والحمد لله، ونبدأ من تصحيح القبلة نصلي، واللي فات كله صح، لأن الاجتهاد في القبلة مرتبط بزمان الصلاة.. يعني أنا اجتهدت وصليت الظهر في اتجاه (أتصور أنه القبلة)، ثم اتضح أني على خطأ، وعرفت كدة قبل صلاة العصر.. علي أن أعيد صلاة الظهر.. لكن لو بعد صلاة العصر خلاص الصلاة بتاعتي صحيحة لأنها كانت باجتهادي، واضح الكلام.. عايز أنبه لحاجة أهم؛ فكثير من الناس يفتكروا إن القبلة غلط، وهي مش غلط.



وقال شارحا: فيه "سمت الأنف"، طالع منه شعاع إلى الكعبة.. وقوس الوجه من الأذن اليمنى لما قبل الأذن اليسرى، أي شعاع من هذا القوس لأي حتة في الكعبة تبقي انتي في القبلة.. طيب افرض اتحولت، يبقى لسة في القبلة.. ولو غيرت اتجاه الوجه يبقى مش في القبلة.. القوس ده بيعمل 45 درجة، لو أنا منحرف 22,5 درجة يبقى لسة في القبلة، ومنها القبلة في المساجد وجدنا هذا الانحراف في بعض المساجد.. ممكن مسجد يبقى فيه انحراف أقل من 22,5 درجة اللي هما نصف القوس. وأخذوها من قوله تعالى: "فول وجهك شطر المسجد الحرام......"، شطر مش عين.. لوقال "عين الكعبة" كنا مش ها نعرف نوصل لها إلا بالدقة في علم "الجيوديسيا" (مسح الأرض هندسيا، وحساب أبعادها بدقة).



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