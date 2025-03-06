الخميس 06 مارس 2025
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دين ودنيا

فتاة: أحيانا بنشوف حاجات وحشة على السوشيال ميديا، وعلي جمعة: اعملي Take off

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

تطرق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، إلى قضية الفنون مثل الغناء والموسيقى والتمثيل.


وتساءلت إحدى الفتيات: لما بنقلب على السوشيال ميديا أحيانا بنشوف فيه حاجات ومواقع وحاجات وحشة.. ساعات بنشوفها، وإحنا مش قاصدين نشوفها.. حلال ولا حرام؟.

استغفري الله

وأجاب مفتي الجمهورية الأسبق: إذا دخلتي عليها ولقيتيها وحشة اقلبي، تيك أوف (Take off)، ليه بتتمادي معاها؟! لو تماديتي تستغفري.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن الموسيقى حلال بشروط، محذرا من أن "التيك توك" به أشياء خارجة.


تساءلت فتاة: التيك توك بيظهر فيه أغاني فيها رقص، فهل عادي نرقص عليها، وننزلها؟ 
وسألها الشيخ: انتي حاسة بإيه؛ لأن “التيك توك زبالة السوشيال ميديا”.. انتي حاسة إن ده خارج عن نطاق العفاف وللا إيه؟ قالت: خارج.. قال جمعة: خلاص يبقى حرام.

الأناشيد الرمضانية

وسألته فتاة عن الأناشيد الرمضانية، وهل هي حرام لأن بها موسيقى؟
وأجاب: لا.. الموسيقى حسنها حسن وسيئها سيء.. لازم يكون عندنا مفتاح ومعيار ونظارة نشوف بها الأمور.

وتطرقت فتاة في سؤالها إلى أن: تجسيد الأنبياء في الأعمال الدينية حرام.. لكن مسلسل سيدنا يوسف، ومسلسل "عمر بن الخطاب" الناس أحبوه، فلما نمثل أفلام ومسلسلات أكتر، الناس هاتتعلق بيهم؟

فأجاب الدكتور علي جمعة: ممكن ولكن فيه معاني عليا.. وفيه فرق ما بين إن الناس شاهدته، وقالت إنه حلو قوي، وما بين إن ده حرام علشان له أسباب، التي ذكرناها، ومنها أنه لا يوحى إليه علشان يعرف الوحي شكله إيه، ولا هو في جلالة وقدر المبشرين بالجنة مثلا.

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واختتم: وبذلك نرى أن قضية الموسيقى والغناء والتمثيل لها شروط.. هي شاعت وذاعت، ونريد أن نوجهها إلى إصلاح المجتمع، وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحاول، مرة بعد أخرى، أن تخلو من كل المخالفات.
 

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الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء برنامج نور الدين والدنيا السوشيال ميديا قضية الفنون الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق

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