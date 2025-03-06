الحلال والحرام بشروط، علي جمعة يوضح حكم الموسيقى والتمثيل في الإسلام

في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، تطرق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، إلى قضية الفنون مثل الغناء والموسيقى والتمثيل.

وسألته فتاة: ليه بيقولوا إن الموسيقى حرام، مع أنها بتبسطنا؟!

العلماء أباحوا السماع

ورد الدكتور علي جمعة، قائلا: "مش علشان بتبسطنا أو ما تبسطناش، طيب ما فيه معاصي كتير بتبسطنا، لكن هو علشان أنه صوت، وهذا الصوت وراؤه ترتيب رياضي خلقه الله، وهذا الصوت يستجيب له الطبع.. أولا: كلمات الأغاني لازم تكون رائقة، مفيش مانع تكون في الحب.. أو في السياسة.. أو في الوطنية.. مفيش مانع تكون في مدح النبي، عليه الصلاة والسلام، أو غير ذلك من المناحي، لكن تكون محترمة، وكذلك الموسيقى تكون محترمة، وعندنا علماء كتير أباحوا السماع، من ضمنهم ابن القيصراني الحنبلي، له كتاب اسمه "السماع"، وعبد الغني النابلسي، والشيخ حسن العطار شيخ الأزهر.. كثير من العلماء والمذاهب تبيح هذا بشروطه، هم مش عايزين إننا نتحول إلى فتنة.. مين اللي قال إنها حرام.. الأغاني والموسيقى حلال ولها شروط، وهذه الشروط ينبغي أن تتوافر في الواقع، فلما نلاقي أشياء مثل الهيبز والبيتلز يبقى بلاش، ولما نلاقي حاجات بترقق القلب.. السيمفونية التاسعة لبيتهوفن تدعو إلى عبادة الإله.

المشاهد غير اللائقة في المسلسلات والأفلام

وسأله طفل: هل المشاهد الغير لائقة في المسلسلات والأفلام حرام، يعني الممثل والممثلة ياخدوا ذنب عليها؟

وأجاب الشيخ علي جمعة: التمثيل حكاية، يعني واحد بيحكي لنا قصة.. مثلا زي الفنان نور الشريف.. كان فيه واحد اسمه عمر، شخصيته في الفيلم.. اتجوز أو قتل أو عمل خير.. هو بيحكي.. الممثل لا يقصد الحكاية، ولذلك العلماء نصوا على أنه افرض واحد اتجوز واحدة في الفيلم.. تمثيل.. بيحكي إن الشخصية الفلانية اللي مألفها المؤلف في الرواية اتجوزت الشخصية دي، لكن هو هذا الإنسان لا علاقة له مع هذا البني آدم في الحياة الحقيقية.

الجريدلي كان بيمثل مع بنته

وضرب مثلا، قائلا: كان عندنا زمان ممثل نحو سنة 1930 اسمه الجريدلي.. كان بيمثل مع بنته، وتظهر في الفيلم كأنه متجوز بنته.. وده ماينفعش.. لكنه في الفيلم بيمثل شخصية متجوزة شخصية تانية.. طيب افرض راجل ومراته؟، كان محمود المليجي متجوز علوية جميل فعلا، وبيمثلوا مع بعض.. افرض في الفيلم طلقها.. هل تطلق علوية من محمود، لا.. لماذا لأنه على سبيل الحكاية.. نص عليها الشيخ علي حسب الله، وكانت تدرس لنا في الحقوق.. حكاية الطلاق لا يقع بها الطلاق.. حكاية الزواج لا يقع بها الزواج.. حكاية أي أخطاء للتعليم المجتمعي لا يأخذ عليها إثم.



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