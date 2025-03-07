هنيئا لأهل الإيمان والاستقامة

هنيئا لمن استقام في زمن الميل والإعوجاج، هنيئا لمن أخلص وجهته لله تعالى وصدق في طلبه إياه سبحانه.. هنيئا لمن اتبع هدى الحبيب صلى الله على حضرته وعلى آله وصحبه، هنيئا لمطعم الجائع وكاسي العار وكان مغيثا للملهوف ودليلا للمحتاج.. هنيئا لمن لزم الذكر في زمن الغفلة.

هنيئا لأهل الطاعة في زمن المعصية، هنيئا لمن إستحى من الله وخشيه في زمن الفجور والمجون، هنيئا للكريم سخي النفس في زمن الشح والبخل، هنينا لمن إهتدى بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمن إتباع خطوات الشيطان، هنيئا لمن يجاهد نفسه في زمن إتباع الأهواء والشهوات..

هنينا لمن شكر في زمن الجحود، هنيئا لمن وعد فصدق ولمن أئتمن فأدى ووعد فوفى في زمن الكذب والنفاق والخيانة، هنيئا لمن سلم من الإضرار بالناس، هنيئا لمن أنار للناس طريقهم إلى الصواب وأخذ بأيديهم إلى طريق النور والهداية، هنيئا لأهل الصدق..

هنيئا لمن يعمل بما يقول، هنيئا لأهل الإحسان والبر والمعروف، هنيئا لمن أفشى السلام والان الكلام وأطعم الطعام وقام بالليل والناس نيام.. هنيئا لمن مات على كلمة الحق والتوحيد كلمة لا إله إلا الله. هنيئا لأهل الإيمان والصلاح والتقوى. هنيئا لمن أحب أولياء الله تعالى وتأدب معهم..

هنيئا لمن علم حقيقة الدنيا فزهد فيها وعف عنها، هنيئا هنينا لمحبي الله تعالى.. هنينا هنيئا لمن صدق في محبته لله تعالى ورسوله وآل بيته الأطهار، هنيئا لمن يود قرابته ويصل رحمه، هنيئا لأهل الصبر على البلاء والرضا بالقضاء والشكر على النعماء، هنيئا لمن قال لله عز وجل سمعنا وأطعنا، هنيئا لمن تاب وأناب، هنيئا لمن قال آمنت بالله ثم إستقام.

هنيئا لمن لم يصر على المعصية وعاتب نفسه وعاد، هنيئا لآكل الحلال ومتحرى المطعم، هنيئا لمن تواضع لله في خلقه، هنيئا لمن عفى وأصلح، هنينا لمن خالق الناس بخلق حسن، هنيئا لمن أحسن للزوجة وأدب الأبناء.

هنيئا لكل مصلح في الأرض، هنيئا لمن حفظ جوارحه من المعصية، هنيئا لمن أقر بذنبه وعالجه بالإستغفار، وهنيئا هنيئا لمن أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام.. هنيئا لمن فاضت عيناه من خشية الله، هنيئا لمن باتت عيناه تحرس في سبيل الله، هنيئا لأهل المحبة وعباد الله الأتقياء الأنقياء الأوفياء الأصفياء أصحاب الصدور السليمة والقلوب الصافية والأنفس المزكاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.