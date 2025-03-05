الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

آيات الرزق في القرآن

عزيزي القارئ لازال الحديث على أن القرآن الكريم مصدر هدى وشفاء للمؤمنين، شفاء من كل ما يعتلي الإنسان في رحلة حياته الدنيوية، نفسيا وجسديا ومعنويا، وحديثنا اليوم عن الشفاء من أخطر الأمراض التي تصيب البشر وخاصة ضعاف الإيمان وقلة اليقين، حديثنا عن هم الرزق وما يتعلق بأسباب الحياة والخوف من الفقد والغد وحمل همومهما وما ينتج عنهما من القلق والحيرة واليأس والجزع، والقنوط والإكتئاب وفقد الأمل والثقة في الله تعالى وفيما عنده.. 

 

حديثنا عن أكثر ما يقلق غالبية البشر، عن الرزق، وكيف عالج القرآن هذه المسألة بآياته البينات المحكمات وكيف بعث في القلوب والنفوس الطمأنينة والراحة والشعور بالأمن وعدم الخوف والجزع والقلق والحيرة.. 

 

بداية الإنسان منا في رحلة حياته الدنيوية يتقلب ما بين أمرين لا ثالث لهما وهما بيد الله سبحانه وحده، وبقدره المسطر أزلا بعلمه الإحاطي القديم السابق والمتقدم على وجود الخلق، وهما رزق مقسوم لا حيلة فيه، وأجل محتوم لا مفر ولا مهرب منه، وصدق تعالى إذ قال: “سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ (4) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ”.. 

 

هذا ولكي تطمئن القلوب وتستريح النفوس أكد الحق عز وجل أنه تعالى هو الرزاق والمتكفل بأرزاق الخلائق في آيات كثيرة منها قوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ"، وقوله سبحانه: "إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا"، وقوله جل جلاله “وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ”.. 

وقوله جل ثناءه "وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ"، وقوله جل شأنه: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ"، وفي آية أخرى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ".

 

فضل آيات الحفظ في القرآن

فضل آيات الشفاء

 

هذا وقد جعل سبحانه وتعالى مفاتيح لتيسير الأرزاق ولفتح خزائنها التي لا نفاد لها ولا نقص منها مع عظم إنفاقه عز وجل وكرمه وجوده على الخلائق والعباد، وهذا ما سوف نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى في مقال تالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخوف من الفقد الثقة في الله أدعية الرزق الرزق ايات الرزق تيسير الرزق فيتو بوابة فيتو الشيخ رمضان البيه الداعية والكاتب الإسلامي

مواد متعلقة

فضل سورتي البقرة وآل عمران

فضل سورة الفاتحة

فضل قراءة القرآن والعمل به

شهر رمضان والمعنى الحقيقي للصوم

خطاب الله تعالى لعباده
ads

الأكثر قراءة

بعد رفض ترامب للخطة المصرية، ساويرس يكشف سيناريو المرحلة القادمة بشأن غزة

الكهرباء تجدد تحذيراتها للموطنين تزامنا مع سوء الأحوال الجوية

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

نتنياهو: وصلنا إلى قمة جبل الشيخ وغيرنا وجه الشرق الأوسط

عربية النواب: مصر حصلت على توافق عربي ودولي بشأن خطة إعمار غزة

محمد صلاح يحسم المواجهة، توقعات الذكاء الاصطناعي لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول

ترتيب الدوري المصري قبل ختام المرحلة الأولى

منوعات

المزيد

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN

فوائد الصمغ العربي، كنز طبيعي للصحة والجمال

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-3-2025

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

آسر ياسين يحرر وصل أمانة بمليون جنيه لـ دياب في الحلقة الرابعة من قلبي ومفتاحه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هو أول من قسم المصحف إلى أجزاء وما حكمه؟

الشيخ محمد الليثي، التحق بالإذاعة في ريعان شبابه وقرأ في كل المحافل العربية والدولية

ما حكم الصيام مع وجود مرض مزمن يتطلب أدوية بانتظام؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية