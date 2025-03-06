أسباب تيسير الأرزاق ومفاتيح خزائنها

عزيزي القارى لازال الحديث عن آيات الرزق في القرآن، ونتحدث في هذا المقال عن أسباب تيسير الأرزاق وفتح باب العطاء والفضل الإلهي..

أولا: الإيمان والتقوى لقوله تعالي: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)، وقوله عز وجل: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ)..

ثانيا: ذكر الله والإكثار من الإستغفار لقوله تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام لقومه: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا).. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (من لزم الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب)..

وفي الحديث القدسي يقول سبحانه وتعالى: (من شغله ذكري عن مسألتي، أي الطلب والسؤال، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين).. وفي حديث آخر يقول جل جلاله (عبدي أذكرني عند الصبح ساعة وعند العصر ساعة أكفيك ما بينهما)..

ثالثا: كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.. "فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟. قال: ما شئت. قلت: الربع؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قلت: النصف؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قلت: الثلثين؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قلت: أجعل صلاتي كلها؟ قال: إذا يكفيك الله ما همك من أمر الدنيا وأمر الآخرة" وفي رواية أخرى قال: يكفى همك وتقضى حاجتك..

رابعا: الدعاء مع اليقين بالإجابة.. يقول تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ).. ويقول تبارك في علاه ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ ).. ويقول عز وجل (أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ).

هذا بالإضافة إلى الكرم وجبر الخاطر فالكريم لا يرام.. وأن يكن هم العبد وشغله الشاغل طاعة الله تعلى ومرضاته فمن كان الله همه كفاه الله همه، ومن تولاه الله كفاه وأحبه وقربه وأدناه..

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