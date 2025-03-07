4 أسباب للبصمة الخاطئة على المستندات وهذه خطوات أخذ البصمة الصحيحة على إيصالات الأمانة

ترصد فيتو لقرائها، أسباب الأخذ الخاطئ للبصمة على المستندات، وخطوات استخدم بصمة صحيحة على اتصالات الامانه وكيفية ضمان الحقوق التوقيع بالكتابة العادية بالفرمة أم بالبصمة في التقرير التالي..



أسباب الأخذ الخاطئ للبصمة على السندات

- زيادة التحبير ينتج عنه بصمة مطموسة.

- قلة التحبير ينتج عنه بصمة غير واضحة أو متقطعة.

- تحريك الأصبع المحبر على السند ينتج عنه تداخل للخطوط.

- استخدام أصبع غير معتاد التبصيم فيه.

خطوات اخذ البصمة الصحيحة علي إيصالات الأمانة



-أن يكون تحبير الإصبع خفيف دون حبر زائد، لأن الحبر الزائد سوف يملئ الفجوات بين خطوط البصمة وتظهر البصمة على شكل بقعة من الحبر غير واضحة الخطوط.

-عند وضع الإصبع على ورقة المستند لأخذ البصمة يكون بدرجة خفيفة ولا نضغط بشدة، ولا نحرك الإصبع على الورقة باللف أو السحب أو الفرك.

-إذا لاحظنا أن البصمة بعد وضعها على المستند "إيصال ـ عقد - كمبيالة"، بالعين المجردة أن حبرها زائد أو مطموسة فلا مانع من أخذ بصمة أخرى بنفس التحبير الأول بجانب الأولى وليس فوقها علمًا بأنها ستكون واضحة ولن يؤثر هذا على صحة المسند.

-التأكد تماما من أن البصمة المأخوذة فى أى تعامل هى بصمة الإبهام الأيمن حيث أن بصمات العشرة أصابع للشخص الواحد مختلفة عن بعضها، وفى جميع المصالح الحكومية " الشهر العقارى ـ البنوك..."، يتم التعامل بأخذ بصمة الإبهام الأيمن فقط دون باقى بصمات الأصابع العشرة.



لضمان الحقوق التوقيع بالكتابة العادية بالفرمة أم بالبصمة؟



- يجب الابتعاد تمامآ عن التوقيع بالفُرمة حتى لو كان لها نماذج معتمدة بأحد البنوك "اي التوقيع فقط".

-اﻷفضل أن يتم التوقيع بطريقة الكتابة العادية بجانب البصمة "كتابة الاسم بجانب البصمة".

-صحيح أن البصمة أقوى في الإثبات وتكفى إﻻ انه أحيانا تكون البصمة مطموسة ولا تصلح للمضاهاة بسبب أخذها بطريقة غير صحيحة بحسن نية أو عن عمد، لذا يتم اللجوء عند المضاهاة للتوقيع الموجود بجانب البصمة، لذا يُفضل كتابة الاسم ومن ثم التوقيع او البصمة.

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