الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

4 أسباب للبصمة الخاطئة على المستندات وهذه خطوات أخذ البصمة الصحيحة على إيصالات الأمانة

خطوات اخذ بصمة علي
خطوات اخذ بصمة علي المستند صحيحة،فيتو

 ترصد فيتو لقرائها، أسباب الأخذ الخاطئ للبصمة على المستندات، وخطوات استخدم بصمة صحيحة على اتصالات الامانه وكيفية ضمان الحقوق التوقيع بالكتابة العادية  بالفرمة أم بالبصمة في التقرير التالي..


أسباب الأخذ الخاطئ للبصمة على السندات

- زيادة التحبير ينتج عنه بصمة مطموسة.

- قلة التحبير ينتج عنه بصمة غير واضحة أو متقطعة.

- تحريك الأصبع المحبر على السند ينتج عنه تداخل للخطوط.

- استخدام أصبع غير معتاد التبصيم فيه.

 

خطوات اخذ البصمة الصحيحة علي إيصالات الأمانة 


 -أن يكون تحبير الإصبع خفيف دون حبر زائد، لأن الحبر الزائد سوف يملئ الفجوات بين خطوط البصمة وتظهر البصمة على شكل بقعة من الحبر غير واضحة الخطوط.

-عند وضع الإصبع على ورقة المستند لأخذ البصمة يكون بدرجة خفيفة ولا نضغط بشدة، ولا نحرك الإصبع على الورقة باللف أو السحب أو الفرك.

-إذا لاحظنا أن البصمة بعد وضعها على المستند "إيصال ـ عقد - كمبيالة"، بالعين المجردة أن حبرها زائد أو مطموسة فلا مانع من أخذ بصمة أخرى بنفس التحبير الأول بجانب الأولى وليس فوقها علمًا بأنها ستكون واضحة ولن يؤثر هذا على صحة المسند.

-التأكد تماما من أن البصمة المأخوذة فى أى تعامل هى بصمة الإبهام الأيمن حيث أن بصمات العشرة أصابع للشخص الواحد مختلفة عن بعضها، وفى جميع المصالح الحكومية " الشهر العقارى ـ البنوك..."، يتم التعامل بأخذ بصمة الإبهام الأيمن فقط دون باقى بصمات الأصابع العشرة.


 لضمان الحقوق التوقيع بالكتابة العادية  بالفرمة أم بالبصمة؟


- يجب الابتعاد تمامآ عن التوقيع بالفُرمة حتى لو كان لها نماذج معتمدة بأحد البنوك "اي التوقيع فقط".

-اﻷفضل أن يتم التوقيع بطريقة الكتابة العادية بجانب البصمة "كتابة الاسم بجانب البصمة".

-صحيح أن البصمة أقوى في الإثبات وتكفى إﻻ انه أحيانا تكون البصمة مطموسة ولا تصلح للمضاهاة بسبب أخذها بطريقة غير صحيحة بحسن نية أو عن عمد، لذا يتم اللجوء عند المضاهاة للتوقيع الموجود بجانب البصمة، لذا يُفضل كتابة الاسم ومن ثم التوقيع او البصمة.

ضبط 10 أطنان لبن و1200 علبة زبادي مجهولي المصدر في حملة لمباحث التموين بالجيزة

مباحث الجيزة تكشف سبب وفاة نجل مطربة الأوبرا الراحلة فيوليت مقار

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو بصمة تحبير الإصبع البصمة

مواد متعلقة

ضبط 10 أطنان لبن و1200 علبة زبادي مجهولي المصدر في حملة لمباحث التموين بالجيزة

مباحث الجيزة تكشف سبب وفاة نجل مطربة الأوبرا الراحلة فيوليت مقار

مصرع عامل إثر سقوطه بين حائط ومصعد عقار في إمبابة

تغريم سيدة 10 آلاف جنيه لنشرها ادعاءات كاذبة ضد رئيس اللجنة الأولمبية

إجراءات رد المصوغات الذهبية للزوجة وأنواع قضايا التبديد

مخاطر استخدام التدفئة داخل الشقق السكنية وطرق الوقاية منها

ضبط 1176 مخالفة تجاوز سرعة بالطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة

القبض على سائق سيارة ملاكي دهس شقيقين بترسا
ads

الأكثر قراءة

بيان من مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بعد قائمة ترامب السوداء لدول يحظر دخول مواطنيها

الركاب شتموني وأنا حافظ كتاب الله، كمسري أتوبيس الإسكندرية يروي بالدموع تفاصيل واقعة "النص جنيه" (فيديو)

غياث وسهيل ومقداد فتيحة، انتفاضة جنرلات الأسد هل تكرر ما فعله الشرع مع الرئيس الهارب

شوبير: الخطيب رجل عظيم وأنا بحبه وميدو أكبر مهمل في التاريخ

بيان من الأرصاد بشأن تطورات حالة الطقس اليوم: ضباب بالقاهرة الكبرى وسحب رعدية بالإسكندية

الجيش الروسي يستهدف مطارا أوكرانيا ترابض فيه مقاتلات "إف-16"

جدل بسبب توقيت أذان الفجر في المنوفية وتنبيه عاجل من الأوقاف للمساجد

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 7-3-2025 في محافظة الفيوم

منوعات

المزيد

أقوى صاروخ لدى ماسك، لحظة تحطم "ستارشيب" وتساقط حطامه (فيديو)

سبايس إكس: فقدنا الاتصال بالطبقة الثانية من صاروخ ستارشيب العملاق

ثعبان مجمد داخل آيس كريم يثير الجدل في تايلاند (صور)

عثروا عليها في أستراليا، اكتشاف أقدم حفرة نيزكية في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر النحاس اليوم الخميس 6 مارس 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

انتحار حالة جديدة في مسلسل أثينا بالحلقة 6 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 7 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 7 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 7 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية