الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على موظف حطم واجهة بنك شهير بالدقي

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على موظف حطم اللوح الزجاجي لواجهة فرع أحد البنوك الحكومية بمنطقة الدقي، بسبب رفض الموظفين تسليمه الفيزا الخاصة به لحضوره بعد المواعيد الرسمية.
 

موظف يحطم واجهة بنك شهير بالدقي

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة،  بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين فرع أحد البنوك الشهيرة بدائرة القسم بقيام شخص بإلقاء طوب على زجاج البنك مما تسبب في تهشم لوح زجاجي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين قيام “س ح”، موظف بالهيئة العامة للمشروعات بالتوجه للبنك لاستخراج الفيزا الخاصة به لكن الموظفين رفضوا دخوله لحضوره بعد المواعيد الرسمية، فنشبت بينه وبين الموظفين مشادة كلامية قام على إثرها بإلقاء حجارة على اللوح الزجاجي الخاص بالبنك مما تسبب في تهشيمه.

 

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موظف يحطم واجهة بنك شهير بالدقي بنك شهير بالدقي موظف يحطم واجهة بنك شهير الدقي مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة قسم شرطة الدقى

مواد متعلقة

تفريغ كاميرات المراقبة في محيط اندلاع مشاجرة بأبو النمرس

حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في سوق العبور

ads

الأكثر قراءة

على مسؤولية نجم الزمالك: بيراميدز عرض على زيزو 9 ملايين دولار ووالده وافق بشرط

انتهيت للتو من قراءة المقترح المصري، نص تعليق مبعوث ترامب على خطة إعمار غزة (فيديو)

الحكم محمد الصباحي يتقدم بشكوى رسمية ضد أحمد حسام ميدو

ترامب يعلن موعد زيارته للسعودية

بفيديو عن أبو تريكة، الحضري يرد بشكل قوي على تصريحات أحمد شوبير

مبلغ مالي ضخم لـ الأهلي من المشاركة في كأس العالم للأندية

السودان يقيم دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، تفاصيل اتهام تنفيه أبو ظبي

القبض على موظف حطم واجهة بنك شهير بالدقي

منوعات

المزيد

عثروا عليها في أستراليا، اكتشاف أقدم حفرة نيزكية في العالم

بسبب الخلاف على ترقية، موظفة تسمم زميلتها

غزو النوتريا، أمريكا تدعو مواطنيها إلى قتل أحد القوارض

أمطار غزيرة وثلوج في القاهرة والجيزة والشمسيات البلاستيكية سلاح المصريين لمواجهة المياه (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر النحاس اليوم الخميس 6 مارس 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام فيدي فالفيردي في 300 مباراة بقميص ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الرزق بالذرية في اليوم السابع من رمضان 2025

المجددون، محمد الباقر إمام السنة والشيعة

ما حكم صيام المرأة حال رؤية بعض نقاط الدم في غير وقت الحيض؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية