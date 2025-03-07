القبض على موظف حطم واجهة بنك شهير بالدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على موظف حطم اللوح الزجاجي لواجهة فرع أحد البنوك الحكومية بمنطقة الدقي، بسبب رفض الموظفين تسليمه الفيزا الخاصة به لحضوره بعد المواعيد الرسمية.



موظف يحطم واجهة بنك شهير بالدقي

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين فرع أحد البنوك الشهيرة بدائرة القسم بقيام شخص بإلقاء طوب على زجاج البنك مما تسبب في تهشم لوح زجاجي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين قيام “س ح”، موظف بالهيئة العامة للمشروعات بالتوجه للبنك لاستخراج الفيزا الخاصة به لكن الموظفين رفضوا دخوله لحضوره بعد المواعيد الرسمية، فنشبت بينه وبين الموظفين مشادة كلامية قام على إثرها بإلقاء حجارة على اللوح الزجاجي الخاص بالبنك مما تسبب في تهشيمه.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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