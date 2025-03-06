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حوادث

كانت بتحضر السلطة، مقتل طفل على يد والدته بجرح قطعي بالرقبة عن طريق الخطأ

مصرع طفل بجرح قطعي
مصرع طفل بجرح قطعي في الرقبة أثناء إعداد والدته الفطار، فيتو

شهدت قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية، حادثًا مأساويًا راح ضحيته طفل صغير إثر إصابته بجرح قطعي في الرقبة بسكين المطبخ أثناء قيام والدته بتقطيع السلطة استعدادًا لوجبة الإفطار.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود أنباء عن مصرع طفل بإحدى قرى مركز المحلة الكبري.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنيةبـ محافظةالغربية  إلى موقع الحادث، وجرى تحرير محضر بالواقعة، مع الاستماع إلى أقوال الأم المكلومة وأفراد الأسرة، حيث أكدت التحريات الأولية عدم وجود أي شبهة جنائية، وأن الحادث وقع عن طريق الخطأ.

وفقًا للمعلومات الأولية، كانت الأم في المطبخ تحضر الطعام، بينما كان طفلها الصغير يلهو بجانبها، وفي لحظة غير متوقعة، تعثرت الأم أثناء إمساكها بالسكين، مما أدى إلى إصابة الطفل بجرح بالغ في رقبته.

على الفور، هرعت الأسرة والجيران لنقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله، متأثرًا بالإصابة.

وتواصل الجهات المختصة بـ محافظةالغربية  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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