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حوادث

شرطة الكهرباء تحرر 3801 قضية سرقة تيار بالمحافظات خلال 24 ساعة

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة لمواجهة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية في المحافظات.

وأسفرت حملات شرطة الكهرباء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 3801 قضايا سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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