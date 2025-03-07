الجمعة 07 مارس 2025
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حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مكبرة بالطرق الصحراوية بالقاهرة والجيزة

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق الصحراوية، فيتو

وجهت الإدارة العامة للمرور حملة مكبرة استهدفت الطرق الصحراوية بمحافظتي القاهرة والجيزة  خلال 24 ساعة، وأسفرت عن ضبط 1098 مخالفة تجاوز سرعات و92 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 41 دراجة نارية مخالفة، 55 مخالفة موقف عشوائي، 96 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الادارة العامة للمرور الطرق الصحراوية القاهرة والجيزة وزارة الداخلية

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