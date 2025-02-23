جهود مكثفة لمباحث تموين الجيزة لضبط الأسواق والأسعار استعدادا لاستقبال شهر رمضان

تفصلنا أيام قليلة عن شهر رمضان المبارك، حيث تشهد السلاسل التجارية والأسواق، إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين، لشراء احتياجاتهم، ولكن هناك بعض التجار يستغلون الموسم، لرفع الأسعار لتحقيق مكاسب مضاعفة على حساب المواطنين.

ونظرًا لذلك عكفت الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، على مضاعفة الجهود وتكثيف الحملات على مدار الساعة، لملاحقة محتكري السلع، والتأكد من انضباط الأسعار، وتوافر السلع بجودة عالية، استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وذلك من خلال شن حملات مكثفة، على كافة الأسواق، وداهمت العديد من المخازن غير المرخصة، التي يستخدمها بعض التجار لإخفاء السلع، خاصة في المواسم، مستغلين الإقبال الكبير على الشراء، بهدف رفع الأسعار.

وقامت شرطة التموين بالجيزة، بتوجيه حملات انضباطية مكثفة على كافة الأسواق، في ظل توافد المواطنين بكثافة على الأسواق لشراء احتياجاتهم، للتأكد من توافر السلع بجودة عالية، وضبط البضائع منتهية الصلاحية، قبل طرحها بالأسواق، حرصًا على حياة المواطنين.

وتتواصل الحملات التموينية على مدار الساعة، من خلال مأموريات مكثفة، لإحكام السيطرة التامة على الأسواق، للتأكد من توافر السلع وانضباط الأسعار، وضبط محتكري السلع.

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