التموين تنصح المستهلكين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة خلال فترة الأوكازيون الشتوي

شدد السيد محمود محمد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة، على تكثيف الحملات الرقابية على المحلات التجارية خلال فترة الأوكازيون الشتوي 2025.

وأضاف مدير مديرية تموين الجيزة لـ “ فيتو " أنه تم تحرير 14 محضر مخالفة لمحلات غير ملتزمة بضوابط المشاركة في الأوكازيون الشتوي، مشيرا إلى مشاركة 309 محلات تجارية حتى الآن متنوع ما بين ملابس وإكسسوارات وجلود.

وأكد “ بلاسي ” أن هناك رقابة على المحلات التجارية للتأكد من وجود تخفيض حقيقي على السلع، بإلزام المحلات بكتابة السعر الفعلي قبل الخصم، والسعر بعد الخصم على السلعة.

ونصح مدير مديرية تموين الجيزة المستهلكين بضرورة التعامل مع المحلات الموثوق بها والمرخصة والحصول على فاتورة الشراء لضمان حقه في استبدال واسترجاع السلعة، محذرا من الانسياق وراء الإعلانات المضللة والخادعة خلال فترة الأوكازيون.

وأضاف أن وزارة التموين ألزمت المحلات بالإعلان على واجهة المحل نسب التخفيضات للسلع المعروضة، كما ألزمت المحلات الحصول على موافقة من مديريات التموين والتجارة ‏الداخلية الواقعة في نطاق دائرته بالمشاركة في الأوكازيون.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن بدء التصفية الموسمية الأولى “الأوكازيون الشتوي” لعام 2025 اعتبارًا من غدا الاثنين ولمدة شهر.

وأصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا رقم 14 لسنة 2025 ببدء التصفية الموسمية الأولى “الاوكازيون الشتوي” لعام 2025 اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 3 فبراير الجاري ولمدة شهر، على ان يكون لكل محل أسبوعين.

وشمل القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاَ على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.

كما أشار الدكتور شريف فاروق إلي أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، مؤكدا أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس ويشمل ايضًا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية أيضًا.

كما وجه الدكتور شريف فاروق مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون، وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة ومتابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.