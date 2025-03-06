مصرع عامل إثر سقوطه بين حائط ومصعد عقار في إمبابة

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه بين الحائط والمصعد أثناء صعوده به باحدي العقارات بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وقد إشارات التحريات أن المتوفي صعد الاسانسير عقب تناول افطار شهر رمضان الكريم متجها للمسجد لأداء صلاة التراويح الا اختل توازنه وسقط بين الحائط ومصعد العقار مما أحدث إصابته التي أؤ دت بحياته.



وكان قد تلقي مدير قطاع شمال الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة داخل عقار بمنطقة بشتيل

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الضحية اختل توازنه وسقط بين الحائط ومصعد العقار بشارع الحرية مما أسفر عن مصرعه في الحال

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.



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