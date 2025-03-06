أخبار الرياضة اليوم: حكام من موريشيوس لمباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وسيراليون.. الحكم محمد الصباحي يشكو ميدو.. مفاجأة مدوية بخصوص النادي الجديد لـ زين الدين زيدان

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تقرر تعيين طاقم تحكيم من موريشيوس لإدارة مباراتي منتخب مصر مع إثيوبيا وسيراليون في الجولتين الخامسة والسادسة على الترتيب من مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

لجنة الحكام في كاف، اختارت طاقم حكام من موريشيوس للجولتين، حيث يدير لقاء إثيوبيا ومصر يوم 21 مارس الحالي.

هاجم أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، لجنة الحكام بسبب تعيين محمد الصباحي لإدارة مباراة الأبيض وزد في الدوري الممتاز.

هجوم ميدو أشعل حالة من الغضب داخل لجنة الحكام خاصة وأن الصباحي يعتبر من الحكام الذي تعتمد عليهم اللجنة في إدارة مباريات الدوري المصري الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر للمواجهة المرتقبة أمام نادي الزمالك في القمة 130 المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعقب إعلان رابطة الأندية المصرية عن موعد القمة بين الأهلي والزمالك، بداء مارسيل كولر مدرب الأحمر في الاستعدادا لتلك القمة المرتقبة بين القطبين.

أكد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الوقت حان للعمل الجاد من أجل تطوير مستوى الحكام المصريين وتحسين أداء تقنية الفيديو.

وأوضح رئيس لجنة الحكام أنه بدأ تنفيذ خطته منذ اليوم الأول لتوليه المهمة، وستظهر نتائجها قريبًا.

كأس العالم، كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يبحث إمكانية توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبًا.

وتقام نسخة 2030 في المغرب، وإسبانيا، والبرتغال، مع استضافة كل من: الأرجنتين، وباراجواي، وأوروغواي، لثلاث مباريات تكريمية.

عاد نيمار دا سيلفا نجم فريق سانتوس من جديد لقائمة منتخب البرازيل، الذي يستعد لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد غياب استمر 17 شهرًا بسبب الإصابة وعدم المشاركة مع فريقه السابق الهلال السعودي.

أكد المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، أن أسطورة ريال مدريد ونجمه ومدربه السابق زين الدين زيدان قد يكون المدرب المقبل لفريق في الدوري الإنجليزيوذلك بعد 4 سنوات من غيابه عن المشهد الكروي بعد مغادرته الريال في 2021.

وكشف كابيلو أن زيدان قادر أيضا على تحقيق النجاح مع المنتخب الفرنسي في حال تسلم مقاليد تدريبه في الفترة المقبلة.

الدوري الأوروبي، انتهت مباراة فريق مانشستر يونايتد وريال سوسيداد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب الفريق الباسكي ريالي أرينا.

واعتمد المدرب البرتغالي روبن أموريم على الدنماركي راسموس هويلوند، والهولندي جوشوا زيركزي، في الخط الأمامي، رغم أدائهما المخيب منذ بداية الموسم الحالي.

فاز فريق ألكمار الهولندي على نظيره توتنهام الإنجليزي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد "أفاس" ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

جاء هدف ألكمار عن طريق لوكاس بيرجفال لاعب توتنهام بالخطأ في مرماه بالدقيقة 18.

انتهت مباراة فنربخشة التركي أمام جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 3-1 للأخير، على ملعب فنربختشة شوكرو ساراجوغلو، في ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة العودة على ملعب رينجرز في اسكتلندا، يوم الخميس المقبل.

انتهت مباراة ستيوا بوخارست الروماني أمام ليون الفرنسي بنتيجة 3-1 لليون، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب أرينا ناسيونالا، في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المنتظر أن تجري مباراة العودة بملعب ليون في فرنسا، يوم الخميس المقبل.

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