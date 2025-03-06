الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فيفا يدرس زيادة عدد المنتخبات في مونديال 2030 لـ64 فريقًا

كأس العالم
كأس العالم

كأس العالم، كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يبحث إمكانية توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبًا.

وتقام نسخة 2030 في المغرب، وإسبانيا، والبرتغال، مع استضافة كل من: الأرجنتين، وباراجواي، وأوروغواي، لثلاث مباريات تكريمية.

ووفقا للتقارير فإن متحدث باسم فيفا كشف أن أحد أعضاء مجلس الاتحاد طرح فكرة زيادة عدد المنتخبات إلى 64 فريقًا خلال اجتماع عقد في الخامس من مارس 2025.

وشدد: "تمت الإشارة إلى المقترح بشكل عفوي في بند 'المتنوعات' بجدول الأعمال، وجرى الاتفاق على دراسته، إذ من واجب فيفا النظر في أي مقترح يقدمه أحد أعضاء مجلسه".

ومن جانبه أوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن إجناسيو ألونسو، ممثل أوروجواي، هو من تقدم بالمقترح، لكن الفكرة لم تحظَ بتفاعل كبير، حيث قوبلت "بصمت مطبق" من الحاضرين.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن "فيفا قد يستند في قراره إلى اعتبارات مالية وسياسية بقدر ما يستند إلى المعايير الرياضية".

كما أشارت إلى أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، وصف الفكرة بأنها "مثيرة للاهتمام، وتستحق الدراسة بتمعن".

وإذا تمت الموافقة على زيادة المنتخبات إلى 64، سيكون ذلك بمثابة تغيير غير مسبوق في تاريخ البطولة، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثيره على مستوى المنافسة وجودة المباريات، فضلًا عن الجوانب اللوجستية المتعلقة بجدول البطولة وعدد المباريات، وفق ما نشرته الصحيفة.

عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026

وكان فيفا قد قرر بالفعل رفع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، من 32 إلى 48 منتخبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم 2030 المغرب اسبانيا البرتغال مونديال 2026

مواد متعلقة

بعد غياب 17 شهرا، نيمار يعود لقائمة منتخب البرازيل لتصفيات كأس العالم

بمشاركة الأهلي، فيفا يكشف إجمالي جوائز الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

ممثل فيفا في حفل الأهلي: الأحمر رمز النجاح والطموح
ads

الأكثر قراءة

بعد رفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة مودرن، هل ينسحب الزمالك من كأس مصر؟

مصرع سيدة ضربتها صاعقة كهربائية بسبب البرق أثناء هطول الأمطار بالغربية

طفل يسأل: هل المشاهد غير اللائقة في الأفلام حرام؟، علي جمعة: هذا رأي الشيخ حسب الله (فيديو)

أيهما أفضل للمرأة صلاة التراويح في المسجد أم في منزلها؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

مدرب مانشستر يونايتد يصدم كريستيانو رونالدو

وطن واحد، مائدة إفطار تضم 10 آلاف صائم في شبرا الخيمة (صور)

براءة نجل الداعية محمد حسان من تهمة حيازة سلاح ناري

الإعدام للمتهم الأول والسجن 15 سنة للثاني، جنايات شبرا الخيمة تصدر حكمها في قضية "الدارك ويب"

منوعات

المزيد

غزو النوتريا، أمريكا تدعو مواطنيها إلى قتل أحد القوارض

أمطار غزيرة وثلوج في القاهرة والجيزة والشمسيات البلاستيكية سلاح المصريين لمواجهة المياه (صور)

معمرة يابانية تدخل موسوعة "جينيس" كأكبر حلاقة في العالم

سائحون يدخلون البهجة على قلوب مرضى أورام الأقصر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام وإنجازات ألفارو نيجريدو قبل اعتزاله كرة القدم نهائيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عمرو خالد: لا تسمح للدنيا أن تكسرك.. كيف تجاهد نفسك وسط صعوبات الحياة؟ (فيديو)

هل في المال حق للفقراء غير الزكاة؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

علي جمعة يجب عن تساؤلات الشباب حول التمثيل والغناء والموسيقى وتجسيد الأنبياء والتيك توك

المزيد
الجريدة الرسمية