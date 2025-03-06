فيفا يدرس زيادة عدد المنتخبات في مونديال 2030 لـ64 فريقًا

كأس العالم، كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يبحث إمكانية توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبًا.

وتقام نسخة 2030 في المغرب، وإسبانيا، والبرتغال، مع استضافة كل من: الأرجنتين، وباراجواي، وأوروغواي، لثلاث مباريات تكريمية.

ووفقا للتقارير فإن متحدث باسم فيفا كشف أن أحد أعضاء مجلس الاتحاد طرح فكرة زيادة عدد المنتخبات إلى 64 فريقًا خلال اجتماع عقد في الخامس من مارس 2025.

وشدد: "تمت الإشارة إلى المقترح بشكل عفوي في بند 'المتنوعات' بجدول الأعمال، وجرى الاتفاق على دراسته، إذ من واجب فيفا النظر في أي مقترح يقدمه أحد أعضاء مجلسه".

ومن جانبه أوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن إجناسيو ألونسو، ممثل أوروجواي، هو من تقدم بالمقترح، لكن الفكرة لم تحظَ بتفاعل كبير، حيث قوبلت "بصمت مطبق" من الحاضرين.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن "فيفا قد يستند في قراره إلى اعتبارات مالية وسياسية بقدر ما يستند إلى المعايير الرياضية".

كما أشارت إلى أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، وصف الفكرة بأنها "مثيرة للاهتمام، وتستحق الدراسة بتمعن".

وإذا تمت الموافقة على زيادة المنتخبات إلى 64، سيكون ذلك بمثابة تغيير غير مسبوق في تاريخ البطولة، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثيره على مستوى المنافسة وجودة المباريات، فضلًا عن الجوانب اللوجستية المتعلقة بجدول البطولة وعدد المباريات، وفق ما نشرته الصحيفة.

عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026

وكان فيفا قد قرر بالفعل رفع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، من 32 إلى 48 منتخبًا.

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