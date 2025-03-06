حكام من موريشيوس لإدارة مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وسيراليون

تقرر تعيين طاقم تحكيم من موريشيوس لإدارة مباراتي منتخب مصر مع إثيوبيا وسيراليون في الجولتين الخامسة والسادسة على الترتيب من مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

لجنة الحكام في كاف، اختارت طاقم حكام من موريشيوس للجولتين، حيث يدير لقاء إثيوبيا ومصر يوم 21 مارس الحالي، في الجولة الخامسة من التصفيات على "ملعب العربي زوالي" في كازابلانكا بالمغرب الحكم باتريس مياتزا، ويعاونه مواطناه لويس كاوفيلت مساعد أول، وشاجي باديشيي مساعد ثاني، بينما سيكون كيرين يوكت حكمًا رابعًا.

كما كشفت منصة وين وين، عن اختيار لجنة الحكام في كاف حكمًا من موريشيوس أيضا لإدارة مباراة مصر وسيراليون في إطار مباريات الجولة السادسة، وتم تكليف الحكم أحمد امتياز هيرال بإدارة المباراة التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي يوم 25 مارس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويعاونه مواطنه المساعد الأول أسوت تليك ومن زيمبابوي المساعد الثاني لوكسن ماهر والحكم الرابع من زيمبابوي برايتون شيمينا.

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