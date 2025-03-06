بعد غياب 17 شهرا، نيمار يعود لقائمة منتخب البرازيل لتصفيات كأس العالم

عاد نيمار دا سيلفا نجم فريق سانتوس من جديد لقائمة منتخب البرازيل، الذي يستعد لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد غياب استمر 17 شهرًا بسبب الإصابة وعدم المشاركة مع فريقه السابق الهلال السعودي.

آخر مرة انضم فيها نيمار لقائمة منتخب البرازيل

ولم ينضم نيمار لقائمة السامبا منذ أكتوبر 2023، وسبق وأن سجل 79 هدفا في 128 مباراة بقميص منتخب بلاده، وشارك من قبل في 3 نسخ لكأس العالم.

وعاد نيمار لصفوف سانتوس في الميركاتو الشتوي الماضي، بعدما منعته الإصابة من المشاركة بصورة منتظمة مع الهلال السعودي.

قائمة منتخب البرازيل لمباراتي كولومبيا والأرجنتين

وجاءت قائمة منتخب البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر - بينتو - إيدرسون.

خط الدفاع: دانيلو - جوليرمي أرانا - ويسلي - فانديرسون - جابرييل ماجاليس - ماركينيوس - ليو أورتيز - موريلو.

خط الوسط: أندري - برونو جيماريش - جيرسون - ماتيوس كونيا - نيمار - جولينتون.

خط الهجوم: جواو بيدرو - رافينيا - رودريجو - سافينيو - فينيسيوس جونيور - إيستيفاو.

يذكر أن البرازيل تحتل المركز الخامس في التصفيات برصيد 18 نقطة، وتستعد لاستقبال كولومبيا يوم 20 مارس، على أن ترحل لمواجهة الأرجنتين يوم 25 من الشهر ذاته.

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