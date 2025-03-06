الخميس 06 مارس 2025
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رياضة

أوسكار رويز: بدأنا خطة تطوير مستوى الحكام وتحسين تقنية الفيديو

أوسكار رويز
أوسكار رويز

أكد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الوقت حان للعمل الجاد من أجل تطوير مستوى الحكام المصريين وتحسين أداء تقنية الفيديو.

 

وأوضح رئيس لجنة الحكام أنه بدأ تنفيذ خطته منذ اليوم الأول لتوليه المهمة، وستظهر نتائجها قريبًا.


وقال رويز في تصريحات رسمية للمركز الإعلامي لـ اتحاد الكرة: "لدينا خطة شاملة لمتابعة أداء الحكام بشكل دقيق، من خلال تحليل أدائهم في المباريات ورصد تحركاتهم وانفعالاتهم على أرض الملعب، إلى جانب تقييم قراراتهم تحت الضغط".


وشدد  أوسكار رويز في تصريحاته: "المتابعة الميدانية ستكون عنصرًا أساسيًا في هذا التطوير، حيث تختلف تمامًا عن المشاهدة التليفزيونية، وسنحرص على متابعة كل المباريات خلال الأسابيع المقبلة لضمان التقييم الأمثل للحكام".

 


وأضاف رئيس لجنة الحكام: "سنبدأ اجتماعات دورية مع الحكام اعتبارًا من السبت المقبل، لمناقشة الإيجابيات وتصحيح الأخطاء، وذلك بهدف رفع كفاءتهم وتحسين أدائهم داخل الملعب".

 

وأتم: "أقدر دور وسائل الإعلام في توعية الجماهير، وأناشد الجميع بمساندة الحكام المصريين، فهم يمتلكون إمكانيات كبيرة تؤهلهم للتطور بشكل سريع ومميز".

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