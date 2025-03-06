الدوري الأوروبي، ليون يضع قدما في ربع النهائي بالفوز على ستيوا بوخارست 3-1

انتهت مباراة ستيوا بوخارست الروماني أمام ليون الفرنسي بنتيجة 3-1 لليون، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب أرينا ناسيونالا، في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

سجل ثلاثية ليون؛ نيكولاس تاجليافيكو ومالك فوفانا هدفين في الدقائق 30 و86 و90، بينما سجل ألكسندرو بالوتا هدف ستيوا بوخارست في الدقيقة 68.

ومن المنتظر أن تجري مباراة العودة بملعب ليون في فرنسا، يوم الخميس المقبل.

تشكيل ستيوا بوخارست ضد ليون

حراسة المرمى: شتيفان تارنوفانو.

خط الدفاع: ميهاي بوبيسكو، سيابونجا نجيزانا، جويسكيم داوا، ريستو رادونوفيتش.

خط الوسط: بابا الحسن، أدريان سوت، ديفيد ميكوليسكو، مالكوم أدجوما.

خط الهجوم: جوري كيسوتي، فلورين تاناسى.

تشكيل ليون أمام ستيوا بوخارست

حراسة المرمى: لوكاس بيري.

خط الدفاع: أينسلي مايتلاند نيلز، كلينتون ماتا، موسى نياكاتيه، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: كورينتين توليسو، نيمانيا ماتيتش، تانر تسمان، ريان شرقي.

خط الهجوم: إيرنيست نواماه، جيورج ميكوتادزي.

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