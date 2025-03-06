الحكم محمد الصباحي يتقدم بشكوى رسمية ضد أحمد حسام ميدو

هاجم أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، لجنة الحكام بسبب تعيين محمد الصباحي لإدارة مباراة الأبيض وزد في الدوري الممتاز.

هجوم ميدو أشعل حالة من الغضب داخل لجنة الحكام خاصة وأن الصباحي يعتبر من الحكام الذي تعتمد عليهم اللجنة في إدارة مباريات الدوري المصري الممتاز.

وعلمت فيتو، أن محمد الصباحي تقدم بشكوى للجنة الحكام ضد تصريحات أحمد حسام ميدو وهو ما سنتظره اللجنة على أن يتم تحويل شكواه لمجلس اتحاد الكرة.

كما علمت فيتو أيضا أن محمد الصباحي ينوي تقديم بلاغ في النيابة العامة ضد ميدو بشأن تصريحات التي وصفها للجنة الحكام بأنها غير لائقة.

تصريحات أحمد حسام ميدو

وصرح حسام ميدو على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الزمالك: "أنا عاوز تفسير بسيط عن سبب تعيين محمد الصباحي لإدارة مباراة الزمالك وزد خاصة وأنه غير لائق بدنيا والجميع اعترف أنه غير لائق بدنيا ومش قادر يجري.

وتسأل: هل في استهانة أكثر من كده على نادي الزمالك بتعيين محمد الصباحي حكما لمباراة الزمالك وزد؟.

وتابع: “للأسف اتحاد الكرة وصل جمهور الزمالك أنه مستني الأخطاء التحكيمية اللي هتحصل مع الزمالك”.

وأضاف ميدو: “لماذا تم إسناد مباراة الزمالك وزد للحكم محمد الصباحي الذي كان بعيدًا عن التحكيم لمدة سنة”.

وواصل: "الصباحي لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة في مباراة زد، وحكم تقنية الفيديو لم يستدع الحكم لمتابعة اللعبة، والجمهور أصبح على يقين بأن الزمالك سيتعرض للظلم في المباريات".

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس للحديث عن الأمور الخاصة بقطاع الكرة.





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