مدير التأمين الصحي بالقليوبية في جولة مفاجئة لمتابعة جاهزية الطوارئ والخدمات الطبية

أجرى الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، زيارة مفاجئة لمستشفى بنها النموذجي وعيادات المنطقة الطبية ببنها، وذلك لمتابعة كفاءة التشغيل والتأكد من جاهزية أقسام الطوارئ لتقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة، بالإضافة إلى العمل على إزالة أي عقبات قد تواجه المرضى.

شملت الجولة تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تابع مدير فرع القليوبية تواجد الفرق الطبية، جداول العمل، موقف تسكين مرضى الرعايات، ورصيد الدم ومشتقاته، لضمان سرعة الاستجابة لأي حالات طارئة.

شدد على سرعة حجز المرضى القادمين من الطوارئ واستكمال الفحوصات بالأقسام الداخلية لتقليل زمن انتظار المرضى.

كما تفقد الدكتور سيد جلال أقسام الرعايات المركزة، المعامل، الأقسام الداخلية، المخازن والصيدليات، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وراجع مؤشرات أداء المستشفى، ونسب الإشغال، وقوائم انتظار العمليات، والسجلات الطبية، وحالة الأجهزة، ووجه بمراجعة جداول الطوارئ لضمان تواجد الأخصائيين في مختلف التخصصات إلى جانب الأطباء المقيمين، مع تدريب شباب الأطباء على البروتوكولات العلاجية.

مدير فرع القليوبية، يراجع مؤشرات الأداء معدلات تردد المرضى

في إطار جولته، تفقد مدير فرع القليوبية عيادات حسن عوض وبنها الشاملة، حيث راجع مؤشرات الأداء، معدلات تردد المرضى، رصيد الأدوية، ومدى التزام الأطباء بالحضور في المواعيد المحددة، إلى جانب متابعة متطلبات السلامة داخل المخازن والصيدليات.

وشدد على ضرورة متابعة توافر الأدوية بالتنسيق مع التموين الطبي، مع إتاحة الصرف من الصيدليات المتعاقدة في حالة عدم توفر الأصناف المطلوبة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الاسترداد في حالة الشراء من الصيدليات الخارجية.

كما تابع استمرار العمل في الصيدليات، وأقسام العلاج الطبيعي، والأسنان، والمعامل، والأشعة، مشددًا على ضرورة تشغيل هذه الأقسام طوال ساعات العمل بالعيادة، سواء من خلال الفترات الزمنية الممتدة أو تعديل ساعات الواجب الوظيفي، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمرضى.

وخلال الجولة، استمع الدكتور سيد جلال إلى آراء المرضى وطلباتهم، وأوصى بتيسير الخدمات المقدمة لهم، مع التركيز على تقديم أفضل رعاية لكبار السن وذوي الهمم، وتعزيز التواصل مع المرضى، وتدريب الفرق الطبية والإدارية على آليات التعامل الفعّال معهم لضمان تقديم رعاية صحية متميزة تلبي احتياجاتهم.

أشاد مدير فرع القليوبية بمستوى النظافة ومشروعات التطوير، والتي تهدف إلى تقليل التكدس وتحسين بيئة العمل، مثنيًا على جهود الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، خاصة في مركز خدمة العملاء ببنها الشاملة، وأقسام العلاج الطبيعي والأسنان، والصيدليات بعيادة حسن عوض.

عيادة حسن عوض ببنها تستقبل يوميًا نحو 850 مريضًا

يُذكر أن عيادة حسن عوض ببنها تستقبل يوميًا نحو 850 مريضًا في تخصصات تشمل الممارس العام، الباطنة، القلب، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، الصدرية، الجلدية، الأنف والأذن، النساء والتوليد، الأمراض النفسية، الأوعية الدموية، المسالك البولية، الأسنان، العلاج الطبيعي والروماتيزم، بالإضافة إلى خدمات مركز السكر، وأقسام المعمل والأشعة، ولجان أمراض الدم وضمور العضلات.

عيادة بنها الشاملة، نستقبل 1850 مريضًا

فيما تستقبل عيادة بنها الشاملة يوميًا نحو 1850 مريضًا، وتوفر خدمات طبية متكاملة في تخصصات مختلفة، تشمل الممارس العام، الباطنية، العظام، الجراحة العامة، المسالك البولية، الأطفال، الأوعية الدموية، الكلى، الجلدية، المخ والأعصاب، الصدرية، الأنف والأذن، النساء والتوليد، إلى جانب لجان تخصصية في مجالات القلب، الأورام، أمراض الدم، الروماتيزم، القولون التقرحي، القساطر المخية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، التحاليل، العلاج الطبيعي، وطب الأسنان.

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