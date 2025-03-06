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للعام الثاني، "بنها" ضمن جامعات الفئة الأولى بتصنيف سيماجو الإسباني 2025

بنها ضمن جامعات
"بنها" ضمن جامعات الفئة الاولى بتصنيف سيماجو الاسباني

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعة قد صنفت بتصنيف سيماجو الإسباني لعام 2025 ضمن جامعات الفئة الاولى Q1 بالمؤشر الإجماليOverall، فقد جاءت بالمركز 9 على مستوى الجامعات المصرية، والمركز 12 على مستوى المؤسسات الأكاديمية وبحثية بمصر.

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جامعة بنها قد ظهرت بعدد 15 موضوع رئيسي


وأضاف الجيزاوي أن جامعة بنها قد ظهرت بعدد 15 موضوع رئيسي، وقد جاءت على مستوى الجامعات المصرية بالموضوعات كالتالي: العلوم الزراعية والبيولوجية بالمركز (19)، والكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية بالمركز (18)، والمحاسبة وإدارة الأعمال بالمركز (15)، والكيمياء بالمركز (11)، وعلوم الحاسب بالمركز (6)، وعلوم الأرض بالمركز (20)، والطاقة بالمركز (18)، والهندسة بالمركز (6)، وعلوم البيئة بالمركز (15)، والرياضيات بالمركز (3)، والطب بالمركز (21)، وعلم السموم والصيدلة بالمركز (44)، والفيزياء وعلم الفلك بالمركز (3)، والعلوم الاجتماعية بالمركز الثاني، والطب البيطري بالمركز (9)، كما ظهرت بعدد 27 تخصص فرعي.

وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها  لشئون الدراسات العليا والبحوث ان جامعة بنها جاءت بمؤشر البحث العلمي بالمركز 11 على المستوى المحلي، كما جاءت بالمركز 31 بمؤشر الابتكار، وبمؤشر التأثير المجتمعي بالمركز 10 على مستوى الجامعات المصرية.
الجدير بالذكر تصنيف SCImago يصنف المؤسسات الأكاديمية والبحثية من خلال مؤشر مركب يجمع بين أداء البحث ومخرجات الابتكار والتأثير المجتمعي المقاس من خلال ظهورها على شبكة الإنترنت، كما يشير تصنيف البحث إلى حجم وتأثير وجودة مخرجات البحث للمؤسسة. ويُحسب ترتيب الابتكار بناءً على عدد طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمؤسسة والاستشهادات التي يتلقاها ناتجها البحثي من البراءات. أخيرًا، يعتمد الترتيب المجتمعي على عدد صفحات موقع المؤسسة على الويب وعدد الروابط والإشارات من شبكات التواصل الاجتماعي.
يستخدم تصنيف سيماجو معايير موضوعية ويعتمد في تقاريره على قواعد بيانات اسكوبس لدار النشر العالمية السيفير، وان الوزن النسبي للمؤشرات الرئيسة هي كالتالي، الاداء البحثي ويمثل 50٪ والابتكار ويمثل 30٪ والتأثير المجتمعي ويمثل 20٪ من الوزن النسبي للتصنيف ويشترط ان تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث يصنف بقواعد بيانات اسكوبس في عام التقييم.

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الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس جامعة بنها جامعة بنها نائب رئيس جامعة بنها

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