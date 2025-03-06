الخميس 06 مارس 2025
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محافظات

أمطار غزيرة تضرب القليوبية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ (صور)

أمطار غزيرة بالقليوبية،
أمطار غزيرة بالقليوبية، فيتو

شهدت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة على بعض الأنحاء بالمحافظة، حيث أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ وسرعة التعامل الفوري وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها، مؤكدًا استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

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سقوط أمطار غزيرة بالقليوبية

وشهدت مدن القليوبية سقوط أمطار غزيرة، فيما وجه محافظ القليوبية رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد خلال لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات فى الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الآثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد محافظ القليوبية، متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة فى شفط تراكمات مياه الأمطار من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، مؤكدًا استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولًا بأول خلال فصل الشتاء.

وبدوره وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بالقليوبية، والعضو المنتدب، بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة بمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس التى شهدتها محافظة القليوبية لليوم الثانى ولحين تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار نهائيا.

امطار غزيرة بالقليوبية،فيتو
امطار غزيرة بالقليوبية،فيتو
امطار غزيرة بالقليوبية،فيتو
امطار غزيرة بالقليوبية،فيتو
امطار غزيرة بالقليوبية،فيتو
امطار غزيرة بالقليوبية،فيتو
امطار غزيرة بالقليوبية،فيتو
امطار غزيرة بالقليوبية،فيتو

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية المهندس مصطفى مجاهد محافظ القليوبية محافظة القليوبية

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