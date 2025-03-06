الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شاب صدمته سيارة أثناء توزيع وجبات الإفطار علي الطريق الزراعي بقها

الشاب المتوفي، فيتو
الشاب المتوفي، فيتو

شهدت مدينة قها فى محافظة القليوبية حادث مأساوي حيث لقي شاب  مصرعه يدعي محمود. ع إثر اصطدام سيارة ميكروباص به على الطريق الزراعى بقها أثناء قيامه بتوزيع التمر ووجبات الإفطار على المسافرين حيث صدمه قائد سيارة ميكروباص وفر هاربًا.

txt

مصرع عامل إثر سقوطه بين حائط ومصعد عقار في إمبابة

txt

مصرع عامل دليفري في حادث تصادم بمدينة نصر

تلقي اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا يفيد بورود بلاغًا من مستشفى قها العام يفيد بوفاة شاب أثناء قيامه بتوزيع التمر ووجبات الإفطار على المسافرين على الطريق الزراعي بقها.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة لشاب يدعى «محمود عاطف بدر»، 19 عاما، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قها لاتخاذ اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية قليوب محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية مستشفي قها

مواد متعلقة

البترول تنجح في تعجيل تنمية كشف "إيريس" ليضيف 8500 برميل زيت يوميًا للإنتاج

علشان ما نعلى، ما قصة الجملة المذكورة في بداية الحلقة 6 من مسلسل النص؟

الدوري السعودي، اتحاد جدة يتعادل سلبيا أمام القادسية في الشوط الأول

بعد تهديده بالنووي الفرنسي، بوتين يذكر ماكرون بمعركة بورودينو ومصير نابليون بونابرت
ads

الأكثر قراءة

الحكم محمد الصباحي يتقدم بشكوى رسمية ضد أحمد حسام ميدو

السودان يقيم دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، تفاصيل اتهام تنفيه أبو ظبي

مبعوث ترامب يشيد بخطة مصر لإعادة إعمار غزة

أحمد شوبير يعتذر لأسرة حسني مبارك لهذا السبب

كلمة السر شكسبير، زاهي حواس يكشف حقيقة انتحار كليوباترا

الاتحاد السكندري يفاجئ طلعت يوسف بهذا القرار

المجددون، محمد الباقر إمام السنة والشيعة

الدوري الأوروبي، رينجرز يقترب من ربع النهائي بالفوز على فنربخشة 1/3

منوعات

المزيد

بسبب الخلاف على ترقية، موظفة تسمم زميلتها

غزو النوتريا، أمريكا تدعو مواطنيها إلى قتل أحد القوارض

أمطار غزيرة وثلوج في القاهرة والجيزة والشمسيات البلاستيكية سلاح المصريين لمواجهة المياه (صور)

معمرة يابانية تدخل موسوعة "جينيس" كأكبر حلاقة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر النحاس اليوم الخميس 6 مارس 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام فيدي فالفيردي في 300 مباراة بقميص ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، محمد الباقر إمام السنة والشيعة

ما حكم صيام المرأة حال رؤية بعض نقاط الدم في غير وقت الحيض؟ دار الإفتاء تجيب

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. فاطمة الزهراء "سيدة نساء العالمين"

المزيد
الجريدة الرسمية