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موعد انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الأول بجامعة بنها

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، انطلاق فعاليات "ملتقى التوظيف الأول" تحت شعار "انطلاقًا نحو المستقبل" والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع المركز الجامعي للتطوير المهني  يوم 14 أبريل القادم بمقر الجامعة بالعبور، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري. 

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تعزيز التواصل بين الطلاب والخريجين وأصحاب العمل


وأكد "الجيزاوي" رئيس جامعة بنها أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التواصل بين الطلاب والخريجين وأصحاب العمل، وتقديم فرص تدريبية ووظيفية للخريجين والطلاب، وتوفير جلسات إرشاد مهني لمساعدة الطلاب على تحديد مساراتهم المهنية، وتعزيز المهارات العملية من خلال ورش العمل التخصصية.

من جانبه أشار الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى حرص الجامعة على التعاون والتنسيق مع الشركات والمؤسسات الصناعية المختلفة بهدف تمكين الطلاب والخريجين من استكشاف الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لهم، وذلك في إطار دور الجامعة المجتمعي لدعم خريجيها الراغبين في الحصول على فرص عمل مناسبة.

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