وطن واحد، مائدة إفطار تضم 10 آلاف صائم في شبرا الخيمة (صور)

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تنظيم أكبر مائدة إفطار بشعار "مائدة واحدة وسط أهالينا"، والتي احتضنت حوالي 10 آلاف مواطن من أبناء محافظة القليوبية، حيث شاركت فيها كافة طوائف الشعب على مائدة واحدة جمعت المسلمين والمسيحيين من جميع الأعمار المختلفة، وسط فرحة كبيرة وإطلاق البالونات ابتهاجا بالتجمع الكريم.

إقامة أكبر مائدة إفطار رمضان بشبرا الخيمة

وأوضح الدكتور سيد حجازي، منسق الإفطار المجمع، أنه جرى إقامة أكبر مائدة إفطار رمضان في منطقة مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة حيث ضمت المائدة أكثر من 10 آلاف مواطن ومواطنة، من أبناء شبرا الخيمة بمشاركة جميع فئات المجتمع من مسلمين وأقباط وشخصيات عامة وأعضاء مجلس نواب وعمال نظافة.

وأوضح، أن حفل الإفطار شهد توزيع جوائز العمرة للمواطنين، وسط فرحة كبيرة وإطلاق الزغاريد، كما حضر عدد كبير من الأهالي الذين خرجوا من البيوت في شكل حضاري يعكس الروح الوطنية.

وأضاف الدكتور سيد حجازي، منسق الإفطار المجمع أن الإفطار بـشبرا الخيمة شارك به كافة فئات المجتمع من أطفال وكبار وشيوخ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعمال النظافة والمسلمين والأقباط فيما عبر الأهالي عن سعادتهم بالأجواء الرمضانية والروح الجميلة.

أكبر مائدة إفطار بشبرا الخيمة، فيتو

أكبر مائدة إفطار بشبرا الخيمة، فيتو

أكبر مائدة إفطار بشبرا الخيمة، فيتو

أكبر مائدة إفطار بشبرا الخيمة، فيتو

أكبر مائدة إفطار بشبرا الخيمة، فيتو

أكبر مائدة إفطار بشبرا الخيمة، فيتو

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