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الإعدام شنقًا لقهوجي لاتهامه بخطف طفل والاعتداء عليه في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالإعدام شنقا لقهوجي بعد رد مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه على ما أقترفه، لاتهامه باستدراج طفل وخطفه والاعتداء عليه، بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية.

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إحالة متهم بالتعدي على طفل للمفتي 

وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم "فارس م ع أ ا" 21 سنة لأنه في يوم 7 / 7 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية خطف بالتحايل المجني عليه الطفل / أحمد محمد عبد الجليل محمد مستغلا حداثة سنة وما بينهما من قاربه بأن أوهم والدته باصطحابه لشراء حاجة مستدرجا اياه الي منزل والده بعيدا عن ذويه وأعين المارة حتي تمكن من الاختلاء به لإتمام جريمته.

وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية هتك عرض المخطوف، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:- هتك عرض المجني عليه الطفل المخطوف بالقوة والتهديد بأن هدده بكلب شرس، فبث الرعب في نفسه وأعدم بذلك مقاومته ثم حسر عنه ملابسه، وهيئه له وجثم فوقه أرضا مستغلا فارق قواه وتعدي عليه، محدثا إصابته التي أبانها تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة أنه تعدى على المجني عليه مستخدما حيوان خطر "كلب".

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