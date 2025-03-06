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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، شيرين تخطف علي صبحي في الحلقة 6 من إخواتي

مسلسل إخواتي، فيتو
مسلسل إخواتي، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، عرضت اليوم قناة dmc، سادس حلقات مسلسل إخواتي للنجمة نيللي كريم، والتي شهدت في بدايتها، دفن الشقيقات الثلاث، لأحمد حاتم زوج جيهان الشماشرجي، بعد عدة أيام من مقتله.

وعثر علي صبحي، على التمثال الأثري، الذي سرق منه، بعدما علم أن حاتم صلاح هو من سرقة، لتخطف شيرين بعد ذلك علي صبحي.

الحلقات السابقة من مسلسل إخواتي

وشهدت خامس حلقات مسلسل إخواتي للنجمة نيللي كريم، وفاة محمد ممدوح بعد ساعات من زواجه من روبي.

كما شهدت الحلقة، سرقة حاتم صلاح لجثة محمد ممدوح، بعد دفنه، وبيعها لطلبة كلية الطب.

فيما شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل إخواتي العديد من التطورات المثيرة، حيث تصاعدت الأحداث بشكل درامي، كان أبرزها طلاق روبي من محمد ممدوح بعد خلاف حاد بينهما، انتهى بتطاولها عليه، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار الانفصال. 

إلا أن أزواج شقيقاتها تدخلوا في محاولة للصلح بينهما وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

سرقة لجواب أثري فرعوني

وفي تطور آخر، عرضت شيرين على علي صبحي تنفيذ عملية سرقة لجواب أثري فرعوني مقابل مبلغ مالي ضخم، إلا أنه رفض بشدة وتركها، مما ينذر بتصاعد التوتر بين الشخصيتين في الحلقات القادمة.

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل إخواتي، للنجمة نيللي كريم، والذي شهدت عدة أحداث مثيرة، كانت بدايتها، مع رفض روبي، الزواج من محمد ممدوح، مقابل استخراجه شهادة وفاة، لزوج شقيقتها، دون استدعاء طبيب الصحة.

وشهدت الحلقة الجديدة، من مسلسل إخواتي، الظهور الأول للممثل أحمد الأزعر، حيث تقابل مع روبي، على كورنيش النيل، لتقله بعد ذلك في سيارتها الأوبر للمطار، لتتطور الأحداث، ويتم خطفه بمجرد نزوله من السيارة.

واختتمت الحلقة الثالثة، بتراجع روبي، عن قرارها، برفض الزواج من محمد ممدوح، في سبيل إنقاذ شقيقتها من الحبس، ليتم الزواج بينهما.

واكتشفت شقيقات  جيهان الشماشرجي، مقتل زوجها أحمد حاتم، طعنا بالسكين، ليحاولوا دفنه دون إبلاغ الشرطة خوفا على شقيقتهم.

كما شهدت الحلقات، إلقاء القبض على نيللي كريم، بتهمة حرق مصنع الملابس الذي تعمل به، بعد تعرضها للتحرش على يد مالكه، ليفرج عنها بعد ذلك بكفالة ١٠٠ ألف جنيه.

الحلقة الأولى من مسلسل إخواتي

فيما شهدت الحلقة الأولى، من مسلسل إخواتي، تعرض نيللي كريم للتحرش، أثناء تواجدها في الشارع، لتلقن المتحرش علقة ساخنة بمساعدة شقيقاتها روبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي.

فيما تصاعدت أحداث الحلقة بعد تشاجر نيللي كريم مع صاحب المصنع، الذي تعمل به، لتشغل النيران في المصنع، وتتحول لحريق كبير.

واختتمت الحلقة الأولى من مسلسل إخواتي، بمفاجأة كبيرة، ولغز، حيث وجدت جيهان الشماشرجي، زوجها الفنان أحمد حاتم وهو مقتول علي باب الشقة الخاصة بهما.

مسلسل إخواتي 

ومسلسل إخواتي يتكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش إت. 

قصة مسلسل إخواتي 

وتدور أحداث مسلسل إخواتي حول ٤ شقيقات هن كندة علوش ونيللي كريم وروبي، وجيهان الشماشرجي، يواجهن تحديات في الحياة وصعوبات على جميع المستويات تجعلهن يرتكبن عدة جرائم خلال الإطار الدارمي، وينتهي بهن الأمر في السجن.

أبطال مسلسل إخواتي 

والمسلسل بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي قاسم وعلي صبحي وحاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

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