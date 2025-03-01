مسلسلات رمضان 2025، محمد هنيدي يدخل المستشفى في الحلقة الثانية من شهادة معاملة أطفال

تشهد أحداث الحلقة الثانية من مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي دخوله المستشفى إثر تعرضه لحادث خلال أحداث الحلقة الأولى من العمل.

وشهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، مرافعته داخل قاعة المحكمة وموقف كوميدي له مع وسائل الإعلام أمام المحكمة.

ويظهر عبد الستار خلال أحداث الحلقة وهو ذو جحود كبير على كل من يعمل معه، ويرفض إعطاء أحد العاملين معه سلفة لإجراء عملية لابنته، ويقرر رفضه من العمل.

ويقوم بتأجير عدد من الشباب وجلدهم خلال أحداث الحلقة كي يقوموا بتقديم محضر ضد أحد رجال الأعمال.

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويقدم النجم محمد هنيدي شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذي يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محام يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

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