مسلسل الشرنقة الحلقة الثانية، مريم الخشت تتعاون مع الشرطة لكشف أحمد داود

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الشرنقة حول حازم (أحمد داود) الذي لا يزال يعاني من الكوابيس والتخيلات الغامضة التي تراوده.

وبعد شعوره بالقلق المتزايد، قرر حازم اللجوء إلى أحد المتخصصين لمساعدته على فهم ما يحدث له، ونصحه المختص باستغلال هذه التخيلات والأحلام التي تراوده كدافع لتحقيق النجاح على أرض الواقع، بدلًا من الخوف منها أو الهروب.

وبدأ حازم في تحقيق تقدم ملحوظ في مسيرته المهنية، حيث تدرج في المناصب، مما انعكس إيجابيًّا على وضعه الاجتماعي والمالي، فازداد راتبه وتحسنت مكانته، الأمر الذي أثار دهشة زوجته سلمى (مريم الخشت). وفي أحد الأيام، بينما كانت سلمى تتسوق في أحد المتاجر، فوجئت بضابط من مباحث الأموال العامة، (علي الطيب) يقترب منها ليحدثها عن زوجها.

وأخبرها الضابط أن هناك شكوكًا تحوم حول طبيعة عمل حازم، وعرض عليها التعاون مع الشرطة لكشف الحقيقة.

ترددت مريم في البداية، لكنها بدأت تلاحظ تغيرات كبيرة في سلوك زوجها، فقد اشترى سيارة فاخرة، ثم أخرى بسائق خاص، واعتاد السهر لساعات متأخرة، والتعامل مع عملاء غامضين، من بين هؤلاء العملاء، كانت هناك سيدة غامضة زارها في إحدى الليالي ولم يعد إلا في صباح اليوم التالي.

وأثارت هذه التحولات الريبة في نفسها، وبدأت تفكر جديًا في عرض الضابط، وحذرها الضابط من خطورة الموقف، وأخبرها أن الموظف السابق الذي شغل منصب زوجها قد لقي مصرعه بعد يومين فقط من إعلان رغبته في التعاون مع الشرطة، ودفعها هذا التحذير إلى التصرف بحذر.

وفي أحد الأيام، قررت سلمى الذهاب إلى مقر عمل زوجها أثناء انشغاله باجتماع مع مديره، واستطاعت الحصول على ملف كان موجودًا في مكتبه، ثم عادت به إلى المنزل وبدأت في الاطلاع على محتوياته.

في سياق آخر، وخلال تواجد حازم في اجتماع كان فيه مديره يتحدث مع شخص غامض، اكتشف أمرًا صادمًا، فقد أدرك أن العميل الذي يتحدث إليه مديره هو ذات الشخص الذي يراه دائمًا في أحلامه المرتبطة بالثراء، ووجد نفسه أمام رجل يتطابق مع كل تفاصيل رؤاه السابقة، مما أصابه بذهول شديد.

تفاصيل مسلسل الشرنقة الحلقة الأولى

تدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة حول حازم (أحمد داود)، وهو محاسب يعمل في مكتب محسن مرجان (صبري فواز).

في بداية الحلقة، يصطدم حازم بواقع مختلف تمامًا عما يعيشه، حيث يُطلب منه التعامل مع رجل ثري يُدعى سليمان (صخر صدقي) لحل مشكلة له مع الضرائب.

حيث تسعى الشركة التي يعمل بها حازم على تقليص قيمة الضرائب المفروضة على سليمان لكن المفاجأة تأتي عندما يجد سليمان أن الرقم المطلوب منه رسميًا يفوق تقديرات الشركة التي يعمل بها حازم، ما يدفع سليمان إلى الاعتراض بشدة.

عندها، يعرض حازم عليه حلًا يمكنه من تقليص هذا الفارق من 50 مليون جنيه إلى 2 مليون فقط، مما يثير إعجاب سليمان، فيعده بأنه سيطلب من مديره منحه زيادة في راتبه إذا فعل ذلك، وحينما يعلم محسن بحل حازم لسليمان يطلب منه أن يقدم حلا لشركة أخرى صاحبها ملياردير.

وفي ظل هذه التطورات، وبينما يواجه ضغوطًا معيشية كبيرة، مثل عجزه عن تسديد أقساط سيارته الجديدة وعدم قدرته على توفير حياة كريمة لعائلته، يبدأ حازم في رؤية خيالات حول حياة الثراء، حيث يتخيل نفسه رفيقا لدنيا (سارة أبي كنعان)، صديقة سليمان فائقة الجمال.

و في هذه الأوهام، يرى حازم نفسه رجل أعمال ثريًا يملك الملايين، لكنه في كل مرة يعود إلى الواقع ليجد نفسه لا يزال شخصًا بسيطًا يتقاضى أجرًا زهيدًا.

مع نهاية الحلقة، يسأل صبري فواز (مدير الشركة) حازم إن كان مستعدًا لفعل أي شيء لتحسين وضعه المعيشي، فيجيبه حازم بالإيجاب دون تردد، وبينما يغادر المكان، يظهر له رجل يحمل مطواة، وهو نفس الشخص الذي يظهر في خيالاته كشخص يساعده في كل خطواته في عالم الثراء.

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.