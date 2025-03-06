مقتل وإصابة 18 فردا من قوات الأمن السورية في اشتباكات مع موالين للنظام السابق

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن 7 من قوات الأمن السورية قتلوا وجرح 11 آخرون على الأقل بهجمات نفذها مسلحون موالون للنظام السابق فى ريف اللاذقية.

اشتباكات عنيفة في اللاذقية

وأفادت وكالة الأنباء السورية، بأن مجموعات من فلول النظام السورى السابق هاجمت حاجزا للأمن العام قرب مدينة جبلة السورية وتستهدف سيارات الأهالي.



ونقلت سانا عن مسئولين محليين بمحافظة اللاذقية قولهم إن "قواتنا تفرض طوقا أمنيا لمحاصرة فلول النظام المخلوع فى قريتى بيت عانا والدالية"

وشهدت بلدة بيت عانا بريف اللاذقية فى سوريا إطلاق نار استهدف سيارة للأمن.

ونقلت تقارير إخبارية عن مصدر أمني قوله إن العملية أسفرت عن مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين جراء استهداف سيارتهم فى بيت عانا بريف اللاذقية.

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