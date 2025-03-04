شاب يسأل: ما حكم الدين في العادة السرية؟ وعلي جمعة: الفقهاء اختلفوا

تناول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، المخاطر التي تواجه الشباب في مرحلة المراهقة، التي تسبق مرحلة الشباب.

فقد كان هناك سؤال من أحد الشباب حول العادة السرية.. فيه ناس بتقول إنها حلال خوفا من الوقوع في الزنا؟

الأدلة الشرعية حول حكم العادة السرية

وكانت إجابة علي جمعة، كالتالي: علشان نفهم بعمق، علينا أن نفهم أن الأدلة الشرعية جعلت الفقهاء يختلفون في الإجابة على هذا السؤال.. المذهب الأول: أن هذا حرام، لأن الله أمرنا أن نحافظ على الفروج، واعتبروا أن هذا نوع من أنواع العدوان.. وهذا مذهب الشافعية وأبي حنيفة، وذهب الإمام أحمد وابن حزم الظاهري، والظاهرية كلهم قالوا: لا بأس من هذا.

والصحابة اختلفوا فمنهم من قال إنه عمل ضار، ومنهم من قال إنه لا بأس به، ومنهم من ذهب إلى أنه يلجأ إليه إذا خاف الزنا.. ولهذا فالفقهاء تكلموا في الأمور المختلف عليها، مثلا اختلفوا في مصافحة المرأة؛ هل تنقض الوضوء أم لا.. هذا خلاف، الكلب نجس، أم طاهر، فالأئمة تختلف.. وهذا معناه أن المسألة بسيطة وليست فظيعة.. فهذا محل خلاف، فهو إذن لا ينكر المُختلف فيه.. يعني الحاجة اللي فيها خلاف لا ينكر إذا فعلها الإنسان.. مثلا لعبة الشطرنج الشافعية قالوا بعدم لعبها، وقالوا إنها أصنام.

والمذاهب الأخرى قالوا لا مانع، فهي ليست أصناما ولا معبودة.. ولعبة تقوي الذكاء...



وأوضح: إنما يُنكر المتفقُ عليه.. مثل: الخمر والمخدرات والانتحار وترك الصلاة.. لكن العادة السرية مختلف فيها.. مثلا الكلب مختلف فيه.. وكذلك لمس المرأة.. فالمختلف أهون.. فما دمت تعتقد في قلبك، أو كنت تقلد من يعتقد أنها ليست بحرام، يكون ليس بحرام، وستحاسب على أنه ليس بحرام؛ لأن من قلد من أجاز فلا شيء عليه.



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