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دين ودنيا

علي جمعة يكشف حكم الدين في قضية الفور كاستنج (فيديو)

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

 تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قضية مهمة انتشرت في العصر الحديث، وهي قضية الـ "فوركاستنج Forecasting".

وأوضح  علي جمعة: Forecasting تعني التنبؤ بما سيحدث فيما بعد، مثلا، بالأرصاد الجوية، ودرجة الحرارة، وما يسميه الناس بـ "الأبراج" طبقا للمواليد، ونرى هذا أيضا في قضايا "التاروت" والفنجان، وأمثال هذه المداخل التي تحاول أن تستنبئ الغيب، والغيب قد يكون قد مضى، وحدث في مكان آخر، فهو غيب بالنسبة لي، وقد يكون في المستقبل، ويسأل الناس عن مدى توافق هذا مع القواعد الدينية والأوامر الربانية والنبوية.. هل جائز، أم هو دجل أم أن له حقيقة من الواقع؟

التنبؤات القادمة

وأضاف: "الفوركاستنج" كلمة يستعملونها في التنبؤات القادمة، خاصة إذا كانت مبنية على تجربة مضطردة أو إحصاءات سابقة، يعني معروف أن شهر يناير برد، ويوليو حر.. لما حد يقول إن شهر يوليو اللي جاي حر.. هل هذا هو نوع من أنواع التنبؤ أو ضرب الغيب، أو تألي على الله تعالى.. ولهذا كل سنة بيحصل، وهو ليس ضربا من الغيب.. يقول الإمام القرطبي: مش ضرب من الغيب.. لما ألاحظ أن السحابة سوداء ومحملة بالماء أعرف فورا أنها ستمطر.. بالتكرار، والتجربة.. لو استعملت معلوماتي السابقة فأنا في حدود الحاصل والواقع.

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وأكمل الدكتور علي جمعة: فيه "باك كاستنج" أيضا، يعني لما نحسب: 2، 4، 6، 8، 10.. كمل: 12.. ولو قلنا: 12، 10.. هاننقص 2.. ده "باك كاستنج"، يعني اللي حصل بالتجربة عن طريق الإحصاءات.. يعني كل الناس عارفاها، وأنا ممكن أستنبطها وليس تنبؤ بالغيب".
 

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