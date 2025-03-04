علي جمعة يجيب عن أبرز أسئلة الشباب حول العادة السرية ومخاطر السوشيال ميديا (فيديو)

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن مرحلة المراهقة وما يكتنف الشباب خلالها من مشاعر متضاربة، وكيف ينجو الشاب والفتاة من مخاطر تلك المرحلة المهمة.

وأكد علي جمعة أن من أهم مراحل العمر هي الشباب.. وفي العصر الحديث، والدولة الحديثة رفعوا سن الطفولة إلى 18 سنة، ونص الدستور المصري على ذلك، وجعل ما فوق الـ18، تبدأ مرحلة الشباب، في حين أن الشرع الشريف جعل الشباب أقل من ذلك، فمن بلغ الـ15 سنة فقد دخل مرحلة الشباب، وهذه الـ3 سنوات من 15 إلى 18، إنما وضعت من أجل بعض المراعاة القانونية والرسمية التي يحتاج إليها الإنسان في العصر الحديث.

مرحلة المراهقة

وأضاف الدكتور جمعة أن مرحلة الشباب تكتنفها مرحلة المراهقة، حيث ينمو الجسم ويبدأ الإنسان بالشعور وبمعرفة مشاعر لم تكن موجودة عنده من قبل في مرحلة الطفولة المحضة، ويحدث له في هذه المراحل شيءٌ من الاضطراب والحيرة وعدم وضوح الرؤية، وتسمى بالمراهقة.

وشدد على أن الشرع الشريف اهتم بالشباب، لأنه متفتح فليست عنده رواسب ماضية، فهو أذكى (شديد الذكاء) وأزكى (أطهر)، فصدقوا بالنبي قبل الشيوخ.. الشباب هم فخر الأمة وقوتها، ولذلك اهتم الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، بهم دائما، وكان أول ما يعلمهم؛ الأخلاق.. "إنما بعثتُ لأُتمم مكارم الأخلاق".. كان من كلامه: "أحسنُ الحسن الخُلُقُ الحسن"، و"...وخالق الناس بخلق حسن....".

حسن الخلق

وأضاف: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يدعونا إلى حسن الخلق، ويربي الشباب على حسن الخلق، ويراعي ما يختلج في أذهانهم وما يتقلب في أحوالهم في فترة المراهقة أو الشباب المحيطة بالمراهقة.. وحديثنا اليوم سيكون حول قضية الأخلاق والمراهقة والشباب وبناء الإنسان الذي ينطلق في الطريق إلى الله عابدا لربه، معمرا لكونه، مزكيا لنفسه.

توجه أحد الشباب الحضور بسؤال مفاده: "ازاي أبني شبابي على الدين والعلم والرياضة"؟.

وأجاب الشيخ علي جمعة: بالتربية والتعليم والتدريب.. لازم تهتموا بالحاجات دي.. التربية تربي على القيم، والتعليم بينضف مخك، ويخليك تفكر تفكير مستقيم، والتدريبينمي المهارات.. التلاتة دول هما اللي بيبنوا الشباب.

أفكار جديدة

وتساءل شاب آخر: حضرتك قلت إن الإنسان يتعرض في مرحلة المراهقة لأفكار جديدة، ومشاعر لم يتعود عليها.. ازاي الإنسان يقدر يتعامل مه المرحلة بشكل يتوازن مع تعاليم الدين؟

ورد الدكتور علي جمعة، قائلا: تجربة المسلمين أتت بشيء غريب شوية، وهو كثرة الوضوء.. توضأ كثيرا.. ما تزهقش من الوضوء.. لأنه بيخليك منتعش.. وجاهز للصلاة.. لما تيجي الصلاة ما يبقاش عليك تكليف زيادة، تلاقي الأمور اتيسرت.. قالوا: الوضوء سلاح المؤمن، يعني معه سلاح دائما جاهز للاستعمال.

والأمر الثاني، وده مش غريب، وهو كثرة ذكر الله.. اجعل اللسان دائما غضا بذكر الله.. تجد كل هذه الأمور بسيطة وسهلة، وتتعجب من سهولتها.. ولذكر الله أكبر.. فالوضوء وذكر الله مدخل لتربية الشباب ونخرج من هذه المطبات.

السوشيال ميديا

وقال شاب ثالث، متسائلا: الشباب يعانون من مشكلة السوشيال ميديا التي تنشر الكثير من الأخلاق التي لا تساعد على بناء الشباب بالطريقة الدينية الصحيحة، فكيف نقي أنفسنا؟

وكانت إجابة الدكتور جمعة: سأذكر لكم آية، وهي: "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين".. فالسرف ممنوع في كل شيء.. كما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص، عندما نهاه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن الإسراف في ماء الوضوء، فقال: أفي الوضوء سرف؟!.. فقال: "ولو كنت على نهر جارٍ".. فكلمة "إنه لا يحب المسرفين"، رغم أنها أتت في سياق الأكل والشرب، إلا أنها أصبحت مبدا عاما، في كل شيء، بما في ذلك السوشيال ميديا.. فلو عايز تبحث عن شيء، أو تقضي مصلحة ما، أو تطلع على شيء، حدد مواقيت معينة ودرب نفسك على ذلك.. ما تسيبش نفسك.. لازم تعود نفسك.. اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم.. هاتدرب على التعامل الصحيح.. لا تكن مسرفا.. مش هاقول لك احرم نفسك وقاطع السوشيال ميديا.. لكن تعامل معها بحيث تكون في يدك لا في قلبك، ومن دعاء الصالحين: "اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا".. لما الحاجة تكون في إيدك تعرف تتحكم فيها.. ولو في قلبك هي اللي تتحكم فيك.. بما نسميه "إدمان".

وتساءلت فتاة: السوشيال ميديا لها آثار نفسية، هل مواجهتها دور الدولة في الرقابة، وللا مسئولية الأهل، ودورهم الاجتماعي والتربوي؟

وأجاب الدكتور علي جمعة: دورك انتي.. ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول.. ده مبدأ إسلامي، وضع المسئولية عليكي.. الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يكن أحدكم إمعة..."، يعني "طرطور".. "يقول أنا مع الناس".. الدولة مش هاتقدر لأن دي سموات مفتوحة، وكلما اخترعوا رقابة يخترع اختراق.. والعيلة مشغولة في الحياة وتدبير المعايش، المسئولية عليكي انتي.

وأضاف: حلها الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، بقوله: "اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن".. العلاقة بينك وبين ربنا التقوى.. واوعي تسيبي نفسك للسيئة.. اوعي تزهقي من كتر السيئات، توبي واعملي خير بعد كل سيئة.. وقدمي الخير للناس.. واتعاملي معاهم بخلق حسن.

حكم الإسلام في العادة السرية

وكان هناك سؤال من أحد الشباب حول العادة السرية.. فيه ناس بتقول إنها حلال خوفا من الوقوع في الزنا؟

وكانت إجابة الدكتور علي جمعة، كالتالي: علشان نفهم بعمق، علينا أن نفهم أن الأدلة الشرعية جعلت الفقهاء يختلفون في الإجابة على هذا السؤال.. المذهب الأول: أن هذا حرام، لأن الله أمرنا أن نحافظ على الفروج، واعتبروا أن هذا نوع من أنواع العدوان.. وهذا مذهب الشافعية وأبي حنيفة، وذهب الإمام أحمد وابن حزم الظاهري، والظاهرية كلهم قالوا: لا بأس من هذا.. والصحابة اختلفوا فمنهم من قال إنه عمل ضار، ومنهم من قال إنه لا بأس به، ومنهم من ذهب إلى أنه يلجأ إليه إذا خاف الزنا.. ولهذا فالفقهاء تكلموا في الأمور المختلف عليها، مثلا اختلفوا في مصافحة المرأة؛ هل تنقض الوضوء أم لا.. هذا خلاف، الكلب نجس، أم طاهر، فالأئمة تختلف.. وهذا معناه أن المسألة بسيطة وليست فظيعة.. فهذا محل خلاف، فهو إذن لا ينكر المُختلف فيه.. يعني الحاجة اللي فيها خلاف لا ينكر إذا فعلها الإنسان.. مثلا لعبة الشطرنج الشافعية قالوا بعدم لعبها، وقالوا إنها أصنام.. والمذاهب الأخرى قالوا لا مانع، فهي ليست أصنام ولا معبودة.. ولعبة تقوي الذكاء...

وأوضح: إنما يُنكر المتفقُ عليه.. مثل: الخمر والمخدرات والانتحار وترك الصلاة.. لكن العادة السرية مختلف فيها.. مثلا الكلب مختلف فيه.. وكذلك لمس المرأة.. فالمختلف أهون.. فما دمت تعتقد في قلبك، أو كنت تقلد من يعتقد أنها ليست بحرام، يكون ليس بحرام، وستحاسب على أنه ليس بحرام؛ لأن من قلد من أجاز فلا شيء عليه.

الحلال والحرام في الصداقة

لو ولد وبنت في سن المراهقة، مرتبطين، وأهلهم عارفين.. وما كانوش بيتعدوا الحدود، يعني كان آخرهم بيخرجوا مع صحابهم في أماكن عامة، وحسوا إن ده حرام، فقرروا يسيبوا بعض، ويكتفوا إنهم يكونوا أصحاب مقربين قوي.. هل ده حرام؟

وأجاب علي جمعة: ما دام سابوا بعض.. إيه الحرمة في كدة؟! كلكم كدة.. لكم أصدقاء في مدرسة واحدة وبتتكلموا، وكلكم إخوات في بعض.. كدة كان الصحابة والصحابيات مفيش عندهم الدائرة الغريبة العجيبة اللي عملناها ابتداء من القرن العاشر الهجري.

وتمحور سؤال فتاة حول أن: ناس كتير مراهقين، بيحسوا زيادة عن الناس الطبيعيين.. فهل لو مراهق مشاعره أثرت فيه، هل بيتحاسب زي حد كبير عاقل؟

ربنا، سبحانه وتعالى، حل لنا المشكلة دي بقوله: "ذلك مبلغهم من العلم".. ربنا لن يظلمك، هايحاسبك على قد عقليتك.. افرض عقليتك عاملة زي عقلية العصفور هايحاسبك زي العصفور، ربنا هايحاسبك طبقا للعلم بتاعك.

وفي إجابته على سؤال لفتاة: ازاي نقدر نستغل الدين علشان نسيطر على الأفكار السلبية والوساوس؟

ورد الشيخ: بالذكر وهاقولها لكم مرة واتنين وتلاتة واربعة.. اذكروا الله كثيرا.

معاملة الأهل

وكان هناك سؤال من إحدى الفتيات، قالت: بعض الأهالي بيتعاملوا مع المراهقين على إنهم نسخة منهم.. وفي بعض الأحيان الأهالي بيعاقبوا أولادهم من غير سبب بدافع أنهم أهلهم كانوا بيعملوا معاهم كدة.. نعمل إيه؟

وأجاب: بالمناقشة.. ناقشي والدك ووالدتك.. اقعدي معاهم وقولي لهم أنا عايزة أفهم.. أنا باتضايق من كدة وبافرح بكدة، وممكن نتفق على أننا نعمل كيت وكيت.. هايفرحوا بيكي، ويحسوا إن بنتهم كبرت.

وسألت فتاة: لو أنا مصاحبة صحاب بيعملوا تصرفات وحشة ومش باعمل زيهم.. لكن باحب أقعد معاهم.. هل باخد ذنب؟

وأجاب المفتي الأسبق: سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل".. فلازم تختاري الشلة بتاعتك لكن مش ضروري يكونوا من أهل السوء، الصاحب ساحب، ويخليكي تقعي في الأخطاء اللي بيعملها.

مواصفات الصديق الجيد

وردا على سؤال لإحدى الفتيات: أعرف ازاي أفريق بين الصاحب الكويس والوحش، وإيه المواصفات؟

أجاب عضو هيئة كبار العلماء: المواصفات للصاحب الجيد إنه بيعمل الخير ومش بيحب يؤذي حد.. فعال للمساعدة والشهامة والوقوف بجوار الخلق.. إنه ملتزم.. بيصلي ويصوم رمضان.. بيعمل أفعال تدل على الطيبة. أما البلطجي.. الشتام.. اللي بيعمل معاصي ويضر الخلق.. الأناني المتكبر كل دي صفات بتبين.. وهنا يظهر دور النصيحة، لما أنصح واحد ويستجيب يبقى خامته حلوة، لكن لما أنصح واحد ويعند يبقى عامل زي إبليس.. "أبى واسكتبر وكان من الكافرين".

وسألت فتاة: أنا أعرف ناس كتير بيبقوا متصاحبين لكن في نيتهم الزواج، لكن المجتمع وأغلب الناس بيقولوا إن ده حرام؟

وأجاب جمعة: في نيتهم الزواج وهو الباشا الحبيب "عريان باشا الملط"؟!.. شارحا: مش معاه حاجة، لا شقة ولا ومهر.. وحضرتك مش هاتسيبي الحاجات دي.. مش هاتتنازلي عن الشقة.. ولا أثاث ولا نفقة.. طيب يبقى ده عبث.. فلازم نبقى حكماء: "ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا".

الصاحب الكذاب

وردا على سؤال: أعمل إيه مع حد بيظهر غير ما يبطن.. ؟، قال جمعة: كداب أو منافق؟ الكذاب سيبيه على طول.. مش هايقدر يتغلب على شهوة الكذب.

وكان السؤال الأخير: فيه ناس بيبقى حواليهم صحاب كتير، شلة وهم ناس كويسة.. فبيحسوا بالوحدة.. ازاي أحل مشكلة الانعزال؟

وأجاب الدكتور علي جمعة، قائلا: الأنس بالله، عن طريق ذكر الله. جبي الذكر ستجدي نفسك في أنس عجيب، ولن تشعري بالوحدة أبدا.

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