علي جمعة يحذر الشباب من إدمان مواقع التواصل: "اوعى السوشيال ميديا تتحكم فيك" (فيديو)

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن مرحلة المراهقة وما يكتنف الشباب خلالها من مشاعر متضاربة، وكيف ينجو الشاب والفتاة من مخاطر تلك المرحلة المهمة.

وتطرق الحديث، من خلال أسئلة الشباب، إلى السوشيال ميديا، ومخاطر الإفراط فيها.. وأجاب على أسئلة الشباب والفتيات بهذا الشأن، محذرا من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي.

السوشيال ميديا

سأل شاب: الشباب يعانون من مشكلة السوشيال ميديا التي تنشر الكثير من الأخلاق التي لا تساعد على بناء الشباب بالطريقة الدينية الصحيحة، فكيف نقي أنفسنا؟

وكانت إجابة الدكتور جمعة: سأذكر لكم آية، وهي: "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين".. فالسرف ممنوع في كل شيء.. كما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص، عندما نهاه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن الإسراف في ماء الوضوء، فقال: أفي الوضوء سرف؟!.. فقال: "ولو كنت على نهر جارٍ".. فكلمة "إنه لا يحب المسرفين"، رغم أنها أتت في سياق الأكل والشرب، إلا أنها أصبحت مبدا عاما، في كل شيء، بما في ذلك السوشيال ميديا.. فلو عايز تبحث عن شيء، أو تقضي مصلحة ما، أو تطلع على شيء، حدد مواقيت معينة ودرب نفسك على ذلك.. ما تسيبش نفسك.. لازم تعود نفسك.. اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم.. هاتدرب على التعامل الصحيح.. لا تكن مسرفا.. مش هاقول لك احرم نفسك وقاطع السوشيال ميديا.. لكن تعامل معها بحيث تكون في يدك لا في قلبك، ومن دعاء الصالحين: "اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا".. لما الحاجة تكون في إيدك تعرف تتحكم فيها.. ولو في قلبك هي اللي تتحكم فيك.. بما نسميه "إدمان".

آثار الوشيال ميديا

وتساءلت فتاة: السوشيال ميديا لها آثار نفسية، هل مواجهتها دور الدولة وللا مسئولية الأهل؟

وأجاب الدكتور علي جمعة: دورك انتي.. ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول.. ده مبدأ إسلامي.. الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يكن أحدكم إمعة..."، يعني "طرطور".. يعني يمشي زي ما الناس ماشية.. لكن العيلة مشغولة في الحياة وتدبير المعايش، المسئولية عليكي انتي.

وأضاف: حلها الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، بقوله: "اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن".

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