يترتب عليها أحداث جسام لـ4 دول عربية، توفيق عكاشة يكشف دلالة مفاوضات حماس وأمريكا

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن دلالات الاتصالات المباشرة بين حركة حماس والإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن هناك دلالتين لهذا الأمر، إحداهما نقيض الأخرى، فالأولى تعني انتصار حماس على الجميع، أما الثانية فتعني أن المفاوضات ستكون نهاية الحركة الفلسطينية.

مفاوضات أمريكا وحماس تحمل أحداث جسام لدول عربية

وأكد توفيق عكاشة أن الإدارة الأمريكية تريد من هذه المفاوضات المباشرة استبعاد الوسطاء من المشهد، وضرب قرارات القمة العربية الطارئة، التي أقرت الخطة المصرية بشأن إعادة إعمار غزة مع عدم تهجير أهلها خارج القطاع، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سوف يترتب عليه أحداث جسام لعدد من الدول العربية.



وقال الإعلامي توفيق عكاشة عن المفاوضات المباشرة بين الإدارة الأمريكية وحماس: "خبر مفاوضات ترامب مباشرةً مع حماس فهذا له دلالتين الأولى انتصار حماس على الجميع، الثانيه انتهاء حماس وموضوع فلسطين إلى الأبد وسوف ينفذ ترامب قراراته بالقوة الجبرية".

وعن الدلالات بشأن المفاوضات المباشرة بين إدارة ترامب وحماس، قال توفيق عكاشة: "الاثنين عكس بعض كيف ذلك لأن حماس سوف ترحب بالمفاوضات المباشرة مع أمريكا لكى تكون النهاية".

كما أكد عكاشة أن الغرض من المفاوضات المباشرة بين الإدارة الأمريكية وحماس تعني ضرب القمة العربية التى شهدتها القاهر عرض الحائط.



وأشار توفيق عكاشة إلى أن المفاوضات المباشرة بين الإدارة الأمريكية، سيترتب عليها "أحداث جسام لـ ٤ دول عربية على رأسها سوريا".

البيت الأبيض يعترف بمفاوضات أمريكا مع حماس

وأعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، عن إجراء مباحثات مباشرة بين حركة حماس وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد انتشار تسريبات عبر وسائل الإعلام الأمريكي والعبرية عن إجراء مباحثات سرية بين أمريكا وحماس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي امس: "إن الإدارة الأمريكية أجرت مباحثات مباشرة مع حماس، وإن المحادثات مستمرة"

اتصالات سرية مباشرة بين حماس وإدارة ترامب، فيتو



وأفادت ليفيت بأنه "عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات التي يتم الإشارة إليها أولا وقبل كل شيء، فإن المبعوث الخاص الذي شارك في تلك المفاوضات لديه السلطة لذلك".



وأكدت "أن الحوار والتحدث مع جميع الأشخاص في أنحاء العالم ضرورة لتحقيق أفضل مصالح للشعب الأميركي، وذلك ما أكده الرئيس ترامب، الذي يعتقد أن ذلك جهد بحسن نية للقيام بما هو صحيح للشعب الأمريكي".

ترامب يرفض الخطة المصرية بشأن غزة

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أول أمس، رفضه للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، التي تبنتها، أمس القمة العربية في القاهرة، حيث أدعى البيت الأبيض أن الخطة التي تبنتها الدول العربية لم تعالج واقع غزة، وأن ترامب متمسك بمقترحه.

ترامب يرفض خطة مصر لإعادة إعمار غزة، فيتو

وزعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، بريان هيوز، أن الخطة المصرية تتجاهل حقيقة أن غزة غير قابلة للعيش حاليًا، وإن الفلسطينيين لا يمكنهم العيش بشكل إنساني في منطقة مليئة بالأنقاض والذخائر غير المنفجرة، مدعيا ذلك لتمرير خطة ترامب في تهجير أهل غزة والاستيلاء على القطاع.



واستمر هيوز في مزاعمه قائلًا: "نحن ندعم رؤية الرئيس دونالد ترامب لإعادة إعمار غزة خالية من حماس، والمفاوضات بشأن ذلك لا تزال مستمرة.

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