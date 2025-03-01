بعد إهانة ترامب لـ زيلينسكي، توفيق عكاشة يحذر: بداية حرب عالمية وتحقيق لنبوءة زكريا

وصف الإعلامي توفيق عكاشة ما حدث في البيت الأبيض الأمريكي، أمس، من إهانة الرئيس الأمريكي ترامب لرئيس أوكرانيا زيلينسكي بأنها نقطة البداية لنشوب حرب عالمية ثالثة، وأن ما سيحدث في الأيام المقبلة سيحدده الاتجاه السياسي لدول الاتحاد الأوروبي.

إهانة زيلينسكي بداية حرب عالمية

كما أشار توفيق عكاشة إلى أن العالم في مخاض، حيث سيكون هناك تواصل بين حرب في الغرب، ويقصد بها بين أوروبا وروسيا، وحرب في الشرق، وربط عكاشة ما يحدث برؤية النبي زكريا، عليه السلام، بشأن الخيول الأربعة.

وقال توفيق عكاشة عن إهانة الرئيس الأمريكي ترامب لرئيس أوكرانيا زيلينسكي في البيت الأبيض: "ترامب يخرج عن القواعد العامة والرئيس الأوكراني يخرج من البيت الأبيض، من هنا نقطة البدايه لحرب عالمية ثالثة".

وتابع توفيق عكاشة "القادم سوف يعكسه الاتجاه السياسي الاوروبى ننتظر موقف الاتحاد الأوروبي العالم السياسي فى مخاض سوف يلد تواصل بين حرب فى الغرب وحرب فى الشرق وهذه أماكن الخيول الأربع لزكريا".

تحقيق رؤية نبي الله زكريا



ورد أحد النشطاء قائلين: "نبؤة زكريا تحققت.. الخيل الحمر رمز بابل والسبي وسقطت.. الخيل السود رمز مملكة مادي وفارس.. الخيل البيضاء رمز المملكة اليونانية.. الخيل المنمرة رمز المملكة الرومانية".

وعلق توفيق عكاشة عن نبؤة نبي الله زكريا قائلًا: "متكررة ما يذكر فى الكتاب متكرر وليس ثابت".

ترامب يوبخ زيلينسكي، فيتو



جدير بالذكر أن نبي الله زكريا حدث برؤيته لرؤيتين، في الكتاب المقدس، ويقول نبى الله زكريا في رؤيته: "فَعُدْتُ وَرَفَعْتُ عَيْنَيَّ وَنَظَرْتُ وَإِذَا بِأَرْبَعِ مَرْكَبَاتٍ خَارِجَاتٍ مِنْ بَيْنِ جَبَلَيْنِ، وَالْجَبَلاَنِ جَبَلاَ نُحَاسٍ. فِي الْمَرْكَبَةِ الأُولَى خَيْلٌ حُمْرٌ، وَفِي الْمَرْكَبَةِ الثَّانِيَةِ خَيْلٌ دُهْمٌ، وَفِي الْمَرْكَبَةِ الثَّالِثَةِ خَيْلٌ شُهْبٌ، وَفِي الْمَرْكَبَةِ الرَّابِعَةِ خَيْلٌ مُنَمَّرَةٌ شُقْرٌ...".

توتر بين ترامب وزيلينسي والسر في فانس

يذكر أن اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، كان عاصفًا، حيث ساءت الأمور بشكل مفاجئ في اللقاء الصحفي الذي عُقد بداخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض وحضره عدد من الصحفيين.

مشادة بين الرئيس الأمريكي ترامب وزيلينسكي، فيتو



وأشعل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس اللقاء العاصف بين ترامب وزيلينسكي، حيث اتهم فانس زيلينسكي بعدم "الامتنان" للدعم الأميركي، عندما شكك الرئيس الأوكراني في دعواته لاعتماد "الدبلوماسية" مع موسكو لإنهاء الحرب.

وقال فانس نائب ترامب: "أرى أنه من غير اللائق من جانبك أن تأتي إلى المكتب البيضاوي وتحاول المجادلة بهذا الأمر أمام وسائل الإعلام في الولايات المتحدة".

واحتدام النقاش، سأل زيلينسكي فانس عما إذا كان قد زار أوكرانيا سابقا، ما دفع فانس لاتهامه بغضب بتنظيم "جولات دعاية" في بلاده، الأمر الذي دفع ترامب للتدخل في النقاش وإهانة زيلينسكي.

فعندما قال زيلينسكي إنه برغم وجود محيطًا يفصل بين الولايات المتحدة وأوروبا، لكن واشنطن ستشعر في المستقبل بما تعانيه كييف حاليًا، لرد ترامب بغضب وبصوت مرتفع قائلًا: "لا تعرف ذلك. لا تقل لنا ما الذي سنشعر به... لا تقل لنا ما الذي سنشعر به".

زيلينسكي يتعرض للإهانة من ترامب ونائبه

وخرجت الأمور في المؤتمر الصحفي بين ترامب وزيلينسكي وفانس عن السيطرة، وقال ترامب لزيلينسكي "أنت تجازف بحياة ملايين الأشخاص، تجازف بحرب عالمية ثالثة، وما تقوم به ينم عن عدم احترام لهذا البلد"، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة.

وبدت معالم الغضب واضحة على وجهه، رفع ترامب إصبعه في وجه مهددًا زيلينسكي، وسادت حالة من التوتر ارتفعت فيها أصوات ترامب ونائبه فانس، وقام ترامب بإزاحة ذراع زيلينسكي، بينما كان يوضح له إحدى النقاط التي يدلي بها.

إهانة زيلينيكي في البيت الأبيض، فيتو



ووجد زيلينسكي نفسه أمام انتقادات حادة للرئيس الأمريكي ترامب ونائبه، وتوجه الرئيس الأوكراني إلى نائب ترامب فانس قائلًا: "تظن أنه لو تحدثت بصوت عال عن الحرب..."، ليسارع ترامب الى التدخل قائلا "هو لا يتكلم بصوت عال".

وعندما سأل زيلينسكي إذا ما كان في إمكانه الرد على ما يقولانه، رد ترامب "كلا، كلا، لقد تكلمت كثيرا. بلادك في مأزق كبير"، ووصل الأمر إلى حد إعراب ترامب عن تضامنه مع الرئيس الروسي بوتين.

وقال ترامب لزيلينسكي: "دعني أخبرك، بوتين مرّ بالكثير معي، لقد عانى من مطاردة مزيفة"، في إشارة الى تحقيق خلال ولايته الأولى بشأن التواطؤ مع روسيا في حملته للانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016.

الصدام بين ترامب وزيلينسكي الأكثر أهمية بحرب أوكرانيا

وتواصلت المشادة لمدة خمس دقائق، ولم تجد سفيرة أوكرانيا في واشنطن مفرا سوى في تغطية وجهها بيدها.

وهدد ترامب زيلينسكي قائلًا: "عليك أن تتوصل إلى اتفاق وإلا سننسحب"، مضيفا "لا تملك أي اوراق للمساومة"، وفي النهاية وبعد إهانة زيلينسكي، قرر ترامب وقف اللقاء وإخراج الصحفيين.

احتدام الصدام بين ترامي وزيلينسكي، فيتو

وغادر زيلينسكي البيت الأبيض، وتم إلغاء توقيع اتفاق المعادن والمؤتمر الصحفي الذي عادة ما يعقد بعد اللقاء.

وقالت شبكة سي إن إن، إن الصدام بين ترامب وزيلينسكي يعتبر اللحظة الأكثر أهمية في الحرب الأوكرانية، منذ الهجوم الروسي، معلنة أن الصدام بين ترامب وزيلينسكي قد يؤدي إلى تعميق الخلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية سوف تتجمع حول زيلينسكي بعد خلافه مع ترامب.

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