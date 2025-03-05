أكسيوس: أمريكا تجري مفاوضات مباشرة مع حماس

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري مفاوضات مباشرة غير علنية مع حركة حماس حول إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين والتوصل إلى اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار.

واشنطن تجري مفاوضات مباشرة مع حماس



ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر قولها: "عُقدت اجتماعات بين المبعوث الخاص لترامب لشئون الأسرى آدم بيلر، وممثلي حركة حماس في الدوحة".

وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة لم تجرِ مفاوضات مع حركة حماس من قبل، والتي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل واشنطن في عام 1997.

وتوجه جهود الإدارة الأمريكية نحو إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وتحقيق هدنة طويلة الأمد بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل، ومع ذلك، لم تصل الولايات المتحدة وحركة حماس إلى أي اتفاق حتى الآن.

انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وقالت مصادر "أكسيوس" إن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، كان من المقرر أن يلتقي هذا الأسبوع في الدوحة مع رئيس وزراء قطر لمناقشة وقف إطلاق النار. ولكن تم إلغاء الرحلة مساء يوم 4 مارس، بسبب عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع حماس.

وانتهت المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق في 1 مارس الجاري، وتم إعادة عدد من الأسرى الإسرائيليين وجثث القتلى في إطار المرحلة الأولى من الصفقة، وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح أكثر من 1.5 ألف أسير فلسطيني من السجون، بعضهم تم ترحيله خارج الأراضي الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.