القرار الصعب!

ترى هل هناك فارق بين اتخاذ قرار وتنفيذ هذا القرار؟! سأل أستاذ جامعي طلابه: إذا كان هناك 4 عصافير على الشجرة وقرر 3 منها الطيران، فكم بقي على الشجرة؟ فأجاب الجميع واحد، وفوجئوا.. اختلف معهم أحد الطلاب وقال الذي بقي 4 عصافير، فكان الإنبهار!

فسأله الدكتور كيف ذلك؟ فقال: لقد قلت قرروا ولم تقل طاروا واتخاذ القرار لا يعني تنفيذه! وكانت الإجابة الصحيحة بالفعل!

هذه القصة تلخص حياة بعض الأشخاص تجد في حياتهم الكثير من الشعارات والكلمات الرنانة، تجدهم نجومًا في المجالس وبين الأصدقاء، لكنهم ليسوا كذلك في حياتهم الحقيقية.. الكثير يتكلم والقليل يفعل! فكونك تقرر شيء.. وكونك تفعل شيء آخر!

القرار إرادة.. ولا شيء أقوى من إرادة الإنسان على هذه الأرض. أما أصعب اللحظات فهي تلك التي تعتزم فيها اتخاذ قرار يؤلمك ولكنه صائب. والحكمة تقول إفعل الشيء الذي تخشى أن تفعل، واستمر بالقيام به.. وهذا هو أسرع وأضمن طريقة من أي وقت مضى تم اكتشافها لقهر الخوف..

فإن ما يجعلك سعيدا أو تعيسا ليس ما تملكه أو من تكون أو المكان الذي أنت فيه أو حتى الأفعال التي تقوم بها، إنما ما يجعلك سعيدا أو تعيسا هي أفكاركَ أنت قرارك أنت!

ليس بالضرورة القدرة على تنفيذ القرار تعتمد على عوامل كثيرة، مثل الموارد المتاحة، الظروف المحيطة، العقبات المحتملة، ومدى واقعية القرار نفسه.. بعض القرارات قد تحتاج إلى تخطيط جيد، وبعضها قد يتطلب مساعدة الآخرين، بينما قد يكون بعضها غير ممكن التنفيذ في الوقت الحالي.

لكن الأهم هو أن يكون القرار مبنيًا على تفكير منطقي، وإذا كان تنفيذه صعبًا، فيمكن البحث عن بدائل أو حلول تساعد على تحقيقه بشكل جزئي أو كامل.

ترى هل تملك الدول العربية القدرة على تنفيذ ما التزمت به في القمة العربية الطارئة بالقاهرة من إنفاذ للخطة المصرية لإعمار غزة أم يتركون مصر وحدها في مواجهة غطرسة ترامب واليمين الإسرائيلي المتطرف؟!

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