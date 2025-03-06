بدء أعمال رصف شارع الجمهورية بمدينة ديروط بأسيوط (صور)

تابع اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جهود تنفيذ أعمال الرصف بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، معلنا عن الانتهاء من فرد الطبقة السطحية الإسفلتية بشارع الجمهورية بمدينة ديروط بطول 800 متر طولي وعرض 12 مترًا في إطار خطة تطوير وتحديث شبكة الطرق في المحافظة، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، تسهيل حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال الرصف تتم تحت إشراف كامل من مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس أحمد صلاح فخري مدير المديرية ووحدة مشروع الرصف بقيادة المهندس أسامة أحمد مدير وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة والمهندس محمد عبدالناصر والمهندس محمد جمال بوحدة الرصف وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024/2025 للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

فرش الطبقة السطحية الإسفلتية بشارع الجمهورية

ولفت محافظ أسيوط إلى أنه جارى العمل على أعمال فرش الطبقة السطحية الإسفلتية بشارع الجمهورية بطول 800 متر طولي وعرض 12 مترا بمدينة ديروط، وجار استكمال الأعمال موجهًا مصطفى على رئيس مركز ومدينة ديروط بالمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ للاطمئنان علي سير العمل وفقًا للمواصفات القياسية المقررة.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تواصل العمل على تطوير البنية التحتية بشكل مستمر، موضحًا أن تحسين شبكة الطرق في المحافظة يعد من أولويات العمل لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة مرورية آمنة لجميع المواطنين.

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