محافظ أسيوط يشهد حفل الإفطار الجماعي لـ 2000 شخص بالممشى السياحي (فيديو)

شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط، حفل إفطار جماعي ضم 2000 شخص والذي أقيم مساء اليوم الأربعاء بممشى أسيوط السياحي وضم عدد من أهالي المحافظة وعدد من الأيتام وبعض الأسر الأولى بالرعاية.



جاء ذلك بحضور عدلى أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط والدكتور محمود سعد وكيل وزارة الأوقاف وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبعض القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء والعشرات من كبار السن والأيتام والأسر من أهالي أسيوط الكرام على مائدة واحدة تعتبر الأكبر على مستوى المحافظة فى جو من الترابط والمحبة.

تجهيز موائد الإفطار للأهالي بأسيوط

وبدأت فعاليات اليوم بتجهيز موائد الإفطار للأهالي ورص الوجبات بمساعدة شباب محافظة أسيوط ثم تلاها الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم الترحيب وتفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط موائد الإفطار ورحب بالأهالي ثم تناول الجميع الإفطار فى جو من المحبة.



دعم الأسر الأكثر احتياجًا والأيتام

وفي هذا السياق أشاد محافظ أسيوط – خلال كلمته – بالجهود المبذولة من قبل المحافظة والتضامن الاجتماعي لتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا لتخفيف العبء عنهم ومشاركتهم احتفالاتهم فى مختلف المناسبات والأعياد تأكيدا للدور المجتمعى، مؤكدا دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدنى فى إقامة الفعاليات ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة وتخفيف العبء عنهم استكمالا لدور الدولة وجهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، موجهًا الشكر للقائمين على مائدة وطن واحد والجهود المبذولة لإنجاح الفعالية.



ورحب محافظ أسيوط بالحضور من القيادات ورجال الدين الإسلامى والمسيحى ورجال المحافظة الذين شاركوا في هذه المائدة، مشيرًا إلى أن الإفطار الجماعي حظي بتجمع هائل من الأهالي من جميع أنحاء المحافظة والذي أتى فى إطار الأنشطة المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك ومنها "إفطار صائم وإفطار والمسابقات الدينية والدورات الرمضانية ومسابقة لحفظة القرآن الكريم".

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