محافظ القليوبية يتابع مشروعات قطاع الرصف بشبرا الخيمة

ناقش المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، المعوقات التي تعترض مشروعات قطاع الرصف بمدينة شبرا الخيمة وعلى رأسها التنسيق مع شركات المرافق وأعمال نقل أو تعميق بعد المرافق كالاتصالات أو كابلات الكهرباء، كما نسق المحافظ مع وزارتي المالية والتخطيط لإنهاء المستخلصات المستحقة للشركة وإنهاء أوامر الدفع، حيث أكد المحافظ على عقد اجتماع أسبوعي لهذا الشأن لإنهاء أي معوقات أولا بأول.

محافظ القليوبية، توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان الانتهاء من مشروع الرصف

كما أكد محافظ القليوبية خلال الاجتماع على أهمية تسريع وتيرة العمل في مشروعات الرصف، مشددًا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد. كما وجه بتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروع، والعمل على توفير المواد الخام اللازمة، مثل بلاط الانترلوك والبنتومين، بشكل مستمر.

اجتماع محافظ القليوبية لمتابعة خطة الرصف

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمجلس مدينة شبرا الخيمة، بحضور المهندسة هبة أبو العلا نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في تنفيذ خطة الرصف الشاملة بمراكز المدن والاحياء بالمحافظة.

محافظ القليوبية يتابع خطة الرصف

في إطار متابعته المستمرة لأعمال التطوير والتحسين في كافة أنحاء المحافظة، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في تنفيذ خطة الرصف الشاملة بمراكز المدن والاحياء بالمحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ القليوبية المعوقات التي تعترض مشروعات قطاع الرصف بمدينة شبرا الخيمة وعلي رأسها التنسيق مع شركات المرافق وأعمال نقل او تعميق بعد المرافق كالاتصالات او كابلات الكهرباء كما نسق المحافظ مع وزاراتي المالية والتخطيط لانهاء المستخلصات المستحقة للشركة وانهاء اوامر الدفع حيث اكد المحافظ علي عقد اجتماع اسبوعي لهذا الشأن لانهاء اي معوقات اولا بأول.

محافظ القليوبية يشدد علي تسريع وتيرة العمل في مشروعات الرصف



كما أكد محافظ القليوبية خلال الاجتماع على أهمية تسريع وتيرة العمل في مشروعات الرصف، مشددًا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد. كما وجه بتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروع، والعمل على توفير المواد الخام اللازمة، مثل بلاط الانترلوك والبنتومين، بشكل مستمر.

محافظ القليوبية يتابع إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية



وأكد محافظ القليوبية على ضرورة أن يتم إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مراكز ومدن واحياء المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة مشددا على تكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المتعلقة بالرصف ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية، مشيرًا إلى أنه بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والاحياء بتنفيذ أعمال الرصف بالشوارع الداخلية وتركيب بلاطات الأنترولوك، وأيضًا الرصف بالأسفلت بما ساهم فى تسهيل حركة المواطنين، وتحقيق الشكل الجمالى بهذه الشوارع على الوجه الأكمل.

جاء الاجتماع بحضور اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والدكتور ابراهيم رمضان استاذ الطرق بجامعة بنها ورئيس فريق استشاري متابعة الاعمال من قبل جامعة بنها والمهندس ياسر عبدالعال رئيس قطاعات الطرق بالمقاولون العرب والمهندس علي عبد الصمد رئيس قطاعات التشييد بالمقاولون العرب والمهندس ايمن عبده رئيس قطاع الكباري بالمقاولون العرب والمهندس ايهاب خفاجة مدير ادارة إصلاح وصيانة الكباري بالشركة ط، خالد العرفي رئيس حي غرب والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق.

وأكد محافظ القليوبية على ضرورة أن يتم إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مراكز ومدن واحياء المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة مشددا على تكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المتعلقة بالرصف ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية، مشيرًا إلى أنه بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والاحياء بتنفيذ أعمال الرصف بالشوارع الداخلية وتركيب بلاطات الأنترولوك، وأيضًا الرصف بالأسفلت بما ساهم فى تسهيل حركة المواطنين، وتحقيق الشكل الجمالى بهذه الشوارع على الوجه الأكمل.



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