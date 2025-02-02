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محافظ أسيوط يفتتح مدرسة الأمل للصم والبكم بقرية بني عديات بتكلفة 24.5 مليون جنيه

محافظ أسيوط يفتتح
محافظ أسيوط يفتتح مدرسة الأمل للصم والبكم، فيتو

افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مدرسة الأمل للصم والبكم بقرية بنى عديات التابعة لمركز منفلوط بإجمالي تكلفة 24.5 مليون جنيه والذي تم تصميمها وتم تنفيذها بواسطة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير قطاع التعليم بإنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة وإعادة تأهيل المدارس لدعم المنظومة التعليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية واستراتيجية مصر 2030.

 

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، والمهندس محمد صلاح رئيس القطاع التنفيذي بالهيئة، والمهندس أحمد أشرف المهندس المشرف على المشروع، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة منفلوط، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، وقدري حسين مدير إدارة منفلوط التعليمية، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

محافظ أسيوط يتفقد الفصول الدراسية والمعامل المطورة وحجرات الأنشطة

 

وعقب الافتتاح وإزاحة الستار وسط استقبال حاشد؛ تفقد المحافظ ومرافقوه الفصول الدراسية والمعامل المطورة وحجرات الأنشطة كـ (التربية الموسيقية ومطبخ ومغسلة وصالة طعام ومكتبة ومعامل حاسب آلي ودورات مياة للبنين والبنات) فضلًا عن دورين سكني (بنين وبنات) والتي تشتمل على عنابر نوم وقاعات معيشة وصالات مذاكرة.

واستمع محافظ أسيوط، إلى شرح من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن مراحل تنفيذ المدرسة والتي تم إنشاؤها على مساحة 2285 متر مربع بإجمالي عدد فصول 14 فصلًا دراسيًا بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وغرف الإدارة وحجرات الأنشطة بتكلفة إجمالية تبلغ 24.5 مليون جنيه.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم للعملية التعليمية بالمحافظة بكافة الطرق المتاحة خاصة التوسع في إقامة وإنشاء مدارس جديدة أو إحلال وتجديد للمدارس القائمة بالفعل لتقليل لكثافات الطلابية بالفصول الدراسية للارتقاء بالعملية التعليمية والتي من شأنها رفع المستوى المعيشي للفئات المستهدفة بطريقة غير مباشرة فضلًا عن تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان المنطقة مقدمًا الشكر لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، واللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية على جهودهما في تطوير القطاع التعليمي والمنشآت مشيدًا بالتعاون المثمر والتكامل مع هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء مدارس جديدة أو إحلال وتجديد للمدارس القائمة بالفعل ولتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.

فيما أوضح مصطفى عبد الفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط أن أعمال الإنشاءات بالمدرسة تضمنت 14 فصلًا دراسيًا بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة فضلًا عن دورين سكني (بنين وبنات) والتي تشمل عنابر نوم وقاعات معيشة وصالات مذاكرة لافتًا إلى تطبيق كافة المعايير والمواصفات الفنية الحديثة أثناء مراحل الإنشاء حيث روعي تصميم ممرات لذوي القدرات الخاصة للصعود والهبوط ودورات مياة مجهزة لهم لتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان بالإضافة إلى خزانات المياه أعلى المباني وتوفير صناديق للحريق بكافة الأدوار طبقًا لتعليمات الحماية المدنية وتركيب كشافات المدرسة من النوع الموفر للطاقة "Led Tube" كما تم استبدال الزجاج العادي بزجاج غير قابل للكسر. 

 

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النصر الإبتدائية لمتابعة سير العملية التعليمية

الانتهاء من إنشاء مدرسة الأمل للصم والبكم ببني عدي بأسيوط بتكلفة 24 مليون جنيه

 

وأشار مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط إلى الإهتمام الذي يوليه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بقطاع التعليم وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وفقًا لاشتراطات هيئة الأبنية التعليمية والعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية.

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