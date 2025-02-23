محافظ أسيوط يحث طالبات الإعدادية على المشاركة في مجموعات التقوية المجانية

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مدرسة ريفا الإعدادية بنات بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط لمتابعة انتظام العملية التعليمية وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، واللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط، والمهندس خميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، والدكتور صلاح على مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والنقل بأسيوط، والدكتور أحمد شيريت مدير المديرية المالية بأسيوط، وسوزان محمد رئيس مركز ومدينة أبنوب، والمهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، والشيماء عبد المعطى وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية ومسئولي المديريات الخدمية ونواب رئيس المركز.

المشاركة في مجموعات التقوية المجانية

واستهل محافظ أسيوط زيارته لمدرسة ريفا الإعدادية بنات بتفقد بعض الفصول الدراسية للصفوف الثلاثة بالمرحلة الاعدادية، واطمأن على انتظام الدراسة بها وتحاور مع الطالبات مقدمًا لهن التهنئة ببداية الفصل الدراسي الثاني وقرب حلول شهر رمضان الكريم، واستمع إليهن ومشاركتهن مع المعلمين متمنيًا لهن التوفيق والنجاح وحث الطالبات على المشاركة في مجموعات التقوية المجانية التي يتم تنظيمها في كافة المواد الدراسية لتحسين المستوى التعليمي للطلاب والتخفيف عن الأعباء المعيشية للأسر.

وحفز محافظ أسيوط الطالبات على الجد والاجتهاد والتفوق وتدوين الملاحظات ومناقشة المعلمين لشرحها مرة أخرى موجهًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهن والتسلح بالعلم باعتبارهن قادة المستقبل للوطن ليستكملن مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واستكمل محافظ أسيوط جولاته بتفقد معرض للمنتجات بقسم الإقتصاد المنزلي، ومعمل العلوم المطور، والمكتبة وحاور الطالبات بالمكتبة أثناء قرأتهن لبعض الكتب موضحًا أهمية التعليم لهن واستذكار دروسهن أولًا بأول والمشاركة في الأنشطة الطلابية لتنمية قدراتهن ومهاراتهن لاكتساب المعرفة ويكلل جهودهن بالنجاح ما يساهم في إحداث التنمية المستدامة المستهدف تحقيقها، واستمع إلى شرح من مديرة المدرسة التي أوضحت أن عدد الفصول الدراسية بالمدرسة 14 فصل للصفوف الثلاثة بالمرحلة الإعدادية بإجمالي 540 طالبة بالمدرسة خلال العام الدراسي الجاري.

وأكد أبو النصر على استمرار جولاته الميدانية المفاجئة للمدارس بكافة المراكز والأحياء لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومدى تهيئة الأجواء المناسبة لأركان العملية التعليمية وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة لافتًا إلى ضرورة متابعة انتظام الدراسة بكافة المدارس على مستوى المحافظة وتكثيف العمل في تنظيم مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية لتحسين مستواهم العلمي والاستعداد الجيد للامتحانات النهائية موجهًا بأهمية تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن للطالبات لتحفيزهن على الانتظام والتحصيل الدراسي.

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