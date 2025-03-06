بوتين يصدر مرسوما بتعيين سفير جديد لروسيا لدى واشنطن

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتعيين ألكسندر دارتشييف، سفير جديد لروسيا الاتحادية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

مراقب دائم لروسيا الاتحادية لدى منظم الدول الأمريكية في واشنطن

وكان دارتشييف يشغل مدير إدارة شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية ليحل بناء على مرسوم الرئيس، خلفا للسفير الروسي السابق في واشنطن، أناتولي أنطونوف.

وتضمن المرسوم الرئاسي تعيين دارتشييف بصفة مراقب دائم لروسيا الاتحادية لدى منظم الدول الأمريكية في واشنطن.

تعيين مدير إدارة شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية

وفي أواخر فبراير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية تعيين ألكسندر دارتشييف سفيرا جديدا لروسيا لدى الولايات المتحدة.

وجاء في بيان الوزارة: "قدم الجانب الأمريكي مذكرة اتفاق على تعيين مدير إدارة شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر دارتشييف، سفيرا فوق العادة ومفوضا جديدا لروسيا لدى الولايات المتحدة".

وأضافت الوزارة أنه تم الاتفاق على ذلك خلال اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول حيث مثلت واشنطن نائبة مساعد وزير الخارجية سوناتا كولتر.

وفي أواسط فبراير الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه ناقش خلال اتصال هاتفي الذي أجراه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، عمل السفارتين الأمريكية والروسية.

عمل البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة

وقال روبيو في مقابلة مع قناة "سي بي إس": "لقد أثرت مسألة سفارتنا في موسكو، التي تعمل في ظروف صعبة للغاية. تحدثت عن هذا الأمر لأنه مهم. سيكون من الصعب التفاعل مع روسيا في أي شيء إذا لم تكن سفارتنا تعمل".

وأشار إلى أن لافروف أعرب أيضا عن مخاوف بشأن عمل البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة. وأكد روبيو أن وجود سفارتين عاملتين في موسكو وواشنطن ضروري لنجاح مفاوضات التسوية الأوكرانية.

يشار إلى أن السفير الروسي السابق أنطونوف، غادر منصبه في أكتوبر من العام الماضي بسبب انتهاء مدة عمله هناك.

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