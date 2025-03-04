الكرملين يكشف حقيقة عقد لقاء بين أحمد الشرع وبوتين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط للقاءات شخصية مع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع.

لقاء بوتين وأحمد الشرع

وقال بيسكوف ردا على سؤال من وكالة "تاس" الروسية بهذا الصدد، يوم الثلاثاء: "لا، حتى الآن لا".

يذكر أن أحمد الشرع تولى منصب الرئاسة في سوريا منذ 29 يناير الماضي.

وجرى أول اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري الجديد في 12 فبراير الماضي، حيث تم بحث تطبيع الأوضاع في سوريا ومسائل العلاقات الثنائية بين موسكو ودمشق.

التأكيد علي دعم وحدة الأراضي السورية

وقال الكرملين آنذاك إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع دعمه "وحدة الأراضي السورية"، موجها في الوقت ذاته دعوة رسمية إلى وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني لزيارة موسكو التي كانت تعد من أبرز داعمي النظام السابق.

من جهتها، دعت السلطات السورية الجديدة موسكو إلى "تصحيح أخطاء الماضي"، كما أكد الشرع لبوتين على العلاقة "الاستراتيجية الوطيدة" بين البلدين.

وخلال محادثته الهاتفية مع الشرع، شدد بوتين على "أهمية تنفيذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تطبيع مستدام" للوضع في سوريا و"إحياء الحوار بين السوريين"، بحسب ما أفادت الرئاسة الروسية في بيان.

الشرع أكد لبوتين على العلاقة الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين

ووجه بوتين، وفقا للمصدر ذاته، "دعوة رسمية إلى وزير الخارجية السوري.. لزيارة روسيا" التي كانت تعد من أبرز داعمي النظام السابق.

من جهتها، دعت السلطات السورية الجديدة موسكو إلى "تصحيح أخطاء الماضي"، كما أكد الشرع لبوتين على العلاقة "الاستراتيجية الوطيدة" بين البلدين.

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