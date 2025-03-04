الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الكرملين يكشف حقيقة عقد لقاء بين أحمد الشرع وبوتين

بوتين والشرع، فيتو
بوتين والشرع، فيتو

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط للقاءات شخصية مع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع.

 

لقاء بوتين وأحمد الشرع

وقال بيسكوف ردا على سؤال من وكالة "تاس" الروسية بهذا الصدد، يوم الثلاثاء: "لا، حتى الآن لا".

يذكر أن أحمد الشرع تولى منصب الرئاسة في سوريا منذ 29 يناير الماضي.

وجرى أول اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري الجديد في 12 فبراير الماضي، حيث تم بحث تطبيع الأوضاع في سوريا ومسائل العلاقات الثنائية بين موسكو ودمشق.

 

التأكيد علي دعم وحدة الأراضي السورية

وقال الكرملين آنذاك إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع دعمه "وحدة الأراضي السورية"، موجها في الوقت ذاته دعوة رسمية إلى وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني لزيارة موسكو التي كانت تعد من أبرز داعمي النظام السابق.

من جهتها، دعت السلطات السورية الجديدة موسكو إلى "تصحيح أخطاء الماضي"، كما أكد الشرع لبوتين على العلاقة "الاستراتيجية الوطيدة" بين البلدين.

وخلال محادثته الهاتفية مع الشرع، شدد بوتين على "أهمية تنفيذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تطبيع مستدام" للوضع في سوريا و"إحياء الحوار بين السوريين"، بحسب ما أفادت الرئاسة الروسية في بيان.

 

الشرع أكد لبوتين على العلاقة الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين

ووجه بوتين، وفقا للمصدر ذاته، "دعوة رسمية إلى وزير الخارجية السوري.. لزيارة روسيا" التي كانت تعد من أبرز داعمي النظام السابق.

من جهتها، دعت السلطات السورية الجديدة موسكو إلى "تصحيح أخطاء الماضي"، كما أكد الشرع لبوتين على العلاقة "الاستراتيجية الوطيدة" بين البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرملين أحمد الشرع الرئيس السوري الجديد موسكو سوريا روسيا سوريا وروسيا

مواد متعلقة

أحمد الشرع: العدوان الإسرائيلي يحتم علينا وحدة الصف العربي دون تهاون

أحمد الشرع فى أول كلمة له بقمة عربية: دعوات التهجير القسري للفلسطينيين وصمة عار

الكرملين: بوتين يوافق على الوساطة بين واشنطن وطهران

كيف استقبل الرئيس السيسي أحمد الشرع بمقر انعقاد القمة العربية؟ (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

رعدية على هذه المناطق، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

زيلينسكي فى منشور الاعتذار لترامب: أسف ومستعد للسلام وتوقيع صفقة المعادن بدون شروط

طارق لطفي: أدمنت الشيشة وحملة الهجوم على أحمد السقا كانت ممنهجة

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، وتفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات

السيسي يعلن اعتماد خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة

عبد الله السعيد يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى إنبي

أول تعليق من حماس على اعتماد خطة إعمار غزة بالقمة العربية في القاهرة

محمد رمضان يفاجئ طفل صينية الفول بهدية ثمينة (فيديو)

منوعات

المزيد

لوحة مسروقة تظهر في هولندا بعد 50 عامًا، ما القصة؟

لديه 16 زوجة و104 أولاد و144 حفيدا، قصة تنزاني كون قرية صغيرة من عائلته (فيديو)

الصحافة البريطانية تهاجم ميجان ماركل بعد إطلاق برنامجها

مصرع شخص وإصابة آخرين جراء فيضانات في إسبانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 4/3/2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء 4-3-2025

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بينهم 3 دول خليجية.. القادة الغائبون عن القمة العربية الطارئة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، القاسم بن محمد فقيه المدينة المنورة

حكم وضع الكريمات لترطيب البشرة والزيت للشعر أثناء الصيام

أمين مجمع البحوث الإسلامية يدعو إلى استثمار شهر رمضان في تصفية القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية