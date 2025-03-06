ضبط 1176 مخالفة تجاوز سرعة بالطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة

أسفرت جهود حملة مكبرة الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء امجد أنور مدير الإدارة، خلال 24 ساعة استهدفت ضبط المخالفات بالطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، عن ضبط 1176 مخالفة تجاوز سرعات و112 مخالفة السير بدون تراخيص قيادة وتسيير و32 دراجة نارية مخالفة و58 مخالفة موقف عشوائي و99 مخالفة شروط الترخيص، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.