الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 1176 مخالفة تجاوز سرعة بالطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء امجد أنور مدير الإدارة،  خلال 24 ساعة استهدفت ضبط المخالفات بالطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة،  عن ضبط 1176 مخالفة تجاوز سرعات و112 مخالفة السير بدون تراخيص قيادة وتسيير و32 دراجة نارية مخالفة و58 مخالفة موقف عشوائي و99 مخالفة شروط الترخيص، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.
 

جهود مكثفة لكشف غموض العثور علي جثة نجل مطربة راحلة في الشيخ زايد

حروق وبتر أطراف وفقدان البصر، إصابات الألعاب النارية منذ بدء رمضان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور محافظتي القاهرة والجيزة تراخيص قيادة

مواد متعلقة

جهود مكثفة لكشف غموض العثور علي جثة نجل مطربة راحلة في الشيخ زايد

حروق وبتر أطراف وفقدان البصر، إصابات الألعاب النارية منذ بدء رمضان

نتائج حملة مكبرة بالطرق الصحراوية بالقاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

بالأرقام، نتائج حملة مكبرة لمباحث التموين بالجيزة في رابع أيام رمضان

فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهولة بترعة الحوامدية

بعد تقديم استقالتها، مديرة شركة سياحية تتخلص من حياتها بـ "زجاجة مطهر" في المعادي

مصرع عاطل سقط من نافذة شقة بالطابق الرابع في العمرانية

العثور على مدير شركة اتصالات شهيرة متوفيا داخل شقته بالشيخ زايد

ads

الأكثر قراءة

القبض على مرتكب مجزرة صلاة التراويح في بلدة حيالين بحماة السورية (صور)

جريمتان مروعتان تهزان المنيا في رمضان، شاب يذبح شقيقته وآخر يتخلص من شقيقه الأصغر

الدوري المصري، بتروجيت يخطف فوزا قاتلا 2-1 على غزل المحلة

أول رد من أبو تريكة على منتقدي ظهوره في إعلان استاد الأهلي "فيديو"

8 مباريات تحسم هوية بطل الدوري المصري وهذا الثلاثي الأقرب

كولر يكشف طبيعة إصابة جراديشار بمباراة طلائع الجيش

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

انخفاض يصل إلى 45 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

منوعات

المزيد

مناوشات زوجية بين ملك وملكة بريطانيا أثناء مشاركتهما فى تحضير إفطار رمضان

أغرب حادث سرقة، لص يبلتع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية