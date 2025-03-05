الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

جهود مكثفة لكشف غموض العثور علي جثة نجل مطربة راحلة في الشيخ زايد

العثور علي جثة نجل
العثور علي جثة نجل مطربة راحلة في الشيخ زايد،فيتو

عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، على كوكايين داخل دولاب نجل مطربة راحلة.

 

ويواصل رجال المباحث الجنائية  جهودهم لكشف لغز مقتل نجل المطربة الراحلة، والذي عثر على جثته داخل منزله بمنطقة الشيخ زايد وذلك من خلال فريق بحث تعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة. 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأشارت التحريات الأولية إلى أنه بتفتيش دولاب غرفة نومه عثر على أكياس بها مخدر الكوكايين وطبق به المادة ذاتها، وتم تحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.

ودلت تحريات رجال مباحث الجيزة، على أن المتوفى موظف سابق بإحدى الشركات ومنفصل عن زوجته وأولاده ويقيم بمفرده داخل الشقة، وتم العثور عليه ملقى على ظهره بغرفة نومه ويرتدى كامل ملابسه كما تبين سلامة جميع المنافذ والأبواب.

تلقى مدير المباحث الجنائية، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث زايد ثان، المقدم محمد أشرف مفاده وجود جثة لشخص داخل منزله بدائرة القسم.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، عثر على جثة شخص (50 عامًا)، ولا توجد أي إصابات بجسده، ورجحت التحريات أن الوفاة طبيعية.

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أجهزة الأمن المباحث الجنائية بمنطقة الشيخ زايد كاميرات المراقبة

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