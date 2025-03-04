زوجة في دعوى خلع ضد زوجها: بيتنمر على مقاس رجلي

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها في محكمة الأسرة بأكتوبر، وكشفت الزوجة أسباب دعوتها لطلب الخلع.

وقالت: "دايما زوجي بيتنمر عليَّ ويسخر مني بسبب مقاس حذائي ودائما يقول لي عبارة دي مش رجل أنثى دي رجل راجل بشنب، وكنت أرد عليه دي خلقة ربنا أنا ما ليش دخل فيها".



وأضافت الزوجة في دعواها: "حاولت تجاهل تنمر زوجي لكن دون جدوى لدرجة أنه بدأ يسخر مني أمام عائلته الذين كانوا يضحكون، ووقتها شعرت بالإهانة، وتركت المنزل وقمت برفع دعوى الخلع للضرر".



إجراءات رفع زوجة دعوى الخلع في محاكم الأسرة..

يوجد خطوات يلزم على الزوجة اتباعها حتى تتمكن من رفع دعوى الخلع بطريقة صحيحة..

- عندما تتوجه الزوجة لإقامة دعوى خلع، بمحكمة الأسرة يتم الحصول على نماذج العريضة من المحكمة.

- ملء البيانات الفارغة من اسم وعنوان واسم المدعى عليه.

- تقديم الدعوى لـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعي ويتم فحص الدعوى من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يسعون للصلح، وفي حال وصول مساعى الصلح لطريق مسدود، تتم كتابة تقرير بعدم إتمام الصلح لرفض الطرفين أو رفض أحدهما.

- يحق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة

- ترفض المحكمة الدعوى في حال عدم تقديم المدعي عريضة الدعوى لـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية.

- عند إقامة أول دعوى تكون في أي محكمة أسرة، لكن الدعاوى الأخرى التي تليها تكون في ذات المحكمة التي أقيمت بها أول دعوى.

-الشروط الواجب توافر لرفع دعوى خلع بشكل صحيح...

- تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق «المهر» الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذي قبضته أو قبضه وليها).

- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

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